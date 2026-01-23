IND vs NZ 2nd T20I Pitch Report: रायपुर की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? क्या फिर होगी रनों की बरसात

संक्षेप: IND vs NZ Pitch Report 2nd T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाना है। पहला मुकाबला 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।

IND vs NZ Pitch Report 2nd T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आज सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी अपनी बढ़त को दोगुना करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। पहले मैच में तो रनों की खूब बरसात हुई थी, भारत ने 238 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 190 रन बना दिए थे। ऐसे में आईए जानते हैं क्या रायपुर की पिच पर भी रनों की बरसात होगी? या यहां गेंदबाजों का जादू चलेगा।

IND vs NZ पिच रिपोर्ट रायपुर में यह सिर्फ दूसरा टी20 मैच हो रहा है। पहले मैच में, जो 1 दिसंबर, 2023 को हुआ था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था। स्पिनर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 175 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया था। वह मैच 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत से पहले हुआ था और तब से भारत ने बल्ले से अपना आक्रामक खेल काफी बढ़ा दिया है। अगर वे फिर से पहले बैटिंग करते हैं और अभिषेक शर्मा या कोई और भारतीय बल्लेबाज शानदार पारी खेलता है, तो यह न्यूजीलैंड के लिए एक और मुश्किल चुनौती हो सकती है।

हाल ही में, दिसंबर 2025 में एक ODI मैच हुआ था जिसमें भारत ने 358 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने उसे चेज़ कर लिया था।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड संभावित XI भारत (IND): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), इशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह