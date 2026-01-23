Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Pitch Report 2nd T20I Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium Raipur T20 Stats Highest Score Toss
IND vs NZ 2nd T20I Pitch Report: रायपुर की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? क्या फिर होगी रनों की बरसात

IND vs NZ 2nd T20I Pitch Report: रायपुर की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? क्या फिर होगी रनों की बरसात

संक्षेप:

IND vs NZ Pitch Report 2nd T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाना है। पहला मुकाबला 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।

Jan 23, 2026 02:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs NZ Pitch Report 2nd T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आज सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी अपनी बढ़त को दोगुना करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। पहले मैच में तो रनों की खूब बरसात हुई थी, भारत ने 238 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 190 रन बना दिए थे। ऐसे में आईए जानते हैं क्या रायपुर की पिच पर भी रनों की बरसात होगी? या यहां गेंदबाजों का जादू चलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पाक आखिरकार हुआ सफल, बांग्लादेश पर लटकी तलवार! भारत समेत ये टीमें सुपर-6 में

IND vs NZ पिच रिपोर्ट

रायपुर में यह सिर्फ दूसरा टी20 मैच हो रहा है। पहले मैच में, जो 1 दिसंबर, 2023 को हुआ था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था। स्पिनर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 175 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया था। वह मैच 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत से पहले हुआ था और तब से भारत ने बल्ले से अपना आक्रामक खेल काफी बढ़ा दिया है। अगर वे फिर से पहले बैटिंग करते हैं और अभिषेक शर्मा या कोई और भारतीय बल्लेबाज शानदार पारी खेलता है, तो यह न्यूजीलैंड के लिए एक और मुश्किल चुनौती हो सकती है।

ये भी पढ़ें:दक्षिण अफ्रीका ने T20 WC स्क्वॉड में किया बदलाव, रिकेल्टन-स्टब्स की हुई एंट्री

हाल ही में, दिसंबर 2025 में एक ODI मैच हुआ था जिसमें भारत ने 358 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने उसे चेज़ कर लिया था।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड संभावित XI

भारत (IND): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), इशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूज़ीलैंड (NZ): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (डब्ल्यू), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (सी), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Abhishek Sharma Suryakumar Yadav अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |