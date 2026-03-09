होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिचेल से मांगी माफी, गेंदबाज ने गुस्से में खो दिया था आपा; जानिए पूरा मामला

Mar 09, 2026 07:14 pm IST
अर्शदीप सिंह ने फाइनल खत्म होने के बाद अपनी गलती स्वीकार की और डेरिल मिचेल को गेंद मारने के लिए माफी मांगी। अर्शदीप ने फाइनल में 4 ओवर में 32 रन खर्च किए।

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह रविवार को उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। जहां अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट चटकाए, वहीं अर्शदीप को कोई सफलता नहीं मिली। मैच के दौरान अर्शदीप सिंह अपना आपा भी खोते नजर आए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को गेंद भी मारी, जिसके बाद अंपायरों ने उनसे बातचीत की और खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने डेरिल मिचेल से उनके इस व्यवहार के लिए माफी मागी। हालांकि मैच के बाद अर्शदीप सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद डेरिल मिचेल से मिलकर अपनी गलती का पछतावा किया।

अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद मिचेल से कहा, ''मुझे पता है कि मैं चाहे जितनी भी माफी मांग लूं, लेकिन सच में, आई एम रियली सॉरी।" जिसके बाद दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराने हुए दिखे। टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद जब कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अर्शदीप सिंह से पूछा कि “आप तो बात करने वाले थे, अचानक भाग क्यों गए तो अर्शदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया:“मैं बस मिचेल से माफी मांगने गया था। मेरा थ्रो रिवर्स-स्विंग कर गया और उनको लग गया था, इसलिए उनसे सॉरी कहना चाहता था। वो बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया था।”

न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने गेंद पकड़ने कके बाद थ्रो किया, जोकि स्टंप पर लगने की जगह सामने खड़े डेरिल मिचेल के पैर में जाकर लगी। गेंद लगने पर मिचेल बौखला गए और उनकी तरफ गुस्से में आते दिखे। हालांकि अर्शदीप सिंह बिना कुछ कहे बॉलिंग के लिए चले गए। इस बीच डेरिल मिचेल ने अंपायर से इसकी शिकायत की और फिर अंपायर ने अर्शदीप से बातचीत की।

जसप्रीत बुमराह की लीडरशिप में बॉलिंग अटैक और हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के सपोर्ट ने पूरे चेज के दौरान न्यूज़ीलैंड के बैट्समैन पर प्रेशर बनाए रखा, जिससे इंडिया ने लगातार T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता।

Himanshu Singh

Himanshu Singh

