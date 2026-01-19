Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ ODI Series Top 5 Most Runs Most Wickets List Virat Kohli was swept away by Daryl Mitchell storm
डेरिल मिशेल की आंधी में उड़े विराट कोहली, देखें IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

डेरिल मिशेल की आंधी में उड़े विराट कोहली, देखें IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

संक्षेप:

डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा। वहीं विराट कोहली ने इंदौर वनडे से पहले वडोदरा में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। आईए देखते हैं सीरीज में कोहली मिशेल से कितना पीछे रह गए।

Jan 19, 2026 08:39 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड ने डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 41 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई और 46 ओवर में 296 रन पर पूरी टीम सिमट गई। विराट कोहली ने इस रनचेज में शतक जड़ते हुए 124 रनों की शानदार पारी खेली, मगर टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने की वजह से टीम इंडिया रनों की पीछा नहीं कर पाई। सीरीज खत्म होने के बाद आईए एक नजर सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर की कोचिंग में लगा एक और 'धब्बा', शर्मनाक हार की ये लिस्ट लंबी है

IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल 352 रनों के साथ तीन मैच की इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहले वनडे में उन्होंने 84 रनों की पारी खेली, इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दो शतक जड़े। मिशेल का सीरीज में औसत 176 का रहा। वहीं विराट कोहली 240 रनों के साथ दूसरे पायदान पर रहे। कोहली ने इंदौर में शतक जड़ने से पहले वडोदरा में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। इनके अलावा कोई बल्लेबाज 150 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में केएल राहुल और शुभमन गिल भी शामिल हैं।

डेरिल मिशेल- 352

विराट कोहली- 240

ग्लेन फिलिप्स- 150

केएल राहुल- 142

शुभमन गिल- 135

ये भी पढ़ें:ODI में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक; सचिन के साथ टॉप-3 में पहुंचे विराट कोहली

IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

गेंदबाजों की सूची में भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा दिखा। क्रिस्टियन क्लार्क 7 विकेट के साथ तीन मैच की इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे, वहीं काइल जैमिसन 6 विकेट के साथ टॉप-2 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। टॉप-5 गेंदबाजों की इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय हर्षित राणा हैं, जिन्होंने इस सीरीज में कुल 6 शिकार किए।

क्रिस्टियन क्लार्क- 7 (विकेट)

काइल जैमिसन- 6

हर्षित राणा- 6

जैकरी फाउल्क्स- 4

जेडेन लेनोक्स- 3

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Virat Kohli Daryl Mitchell
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |