तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पर भारत की बल्लेबाजी कमजोर, लेकिन आंकड़े बताते हैं कुछ और कहानी

वेलिंगटन और ऑकलैंड जैसी हरी घांस की पिचों पर हाल ही में न्यूजीलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी कमजोर नजर आई है, लेकिन अन्य टीमों की तुलना में कहीं बेहतर भी रही है। साल 2000 के समय से लेकर अभी तक अलग-अलग पैमानों पर आंकड़े बिल्कुल अलग-अलग कहानी बयां करते हैं।

क्रिकेट में आंकड़े कई बार हकीकत को छिपा देते हैं और उन्हें अलग-अलग नजरिये से परखें तो वे खेल की कई अनकही कहानियां बयां करने लगते हैं।

हाल ही में श्रीलंका का 430 रन के विशाल लक्ष्य को 50 ओवर के अंदर हासिल करना हो या भारत का सपाट पिच पर 406 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक पार करना, ऐसे उदाहरण यह संकेत देते हैं कि टी20 क्रिकेट के आक्रामक शॉट ने वनडे में बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया है। लेकिन ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसी परिस्थितियों में तस्वीर बदल जाती है। वहां तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मदद और सफेद कूकाबूरा गेंद के सामान्य से अधिक उछाल के सामने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज भी असहज नजर आये।

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में पहले वनडे में विराट कोहली ने 74 रन की नियंत्रित और शानदार पारी खेलकर अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की अहमियत साबित की।हालांकि, तीन दिन बाद वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी की चुनौती बिल्कुल अलग थी। तेज गेंदबाजों की मदद वाली पिच पर बल्लेबाजों से तकनीक, धैर्य और संयम की दरकार थी। दोनों मुकाबलों की परिस्थितियों में इस अंतर ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टी20 क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव ने 50 ओवर के प्रारूप में बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की बुनियाद को बदल दिया है?

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और फ्रेंचाइजी आधारित टी20 क्रिकेट के दौर से पहले वनडे क्रिकेट के बल्लेबाजों की तकनीक पर टेस्ट क्रिकेट का गहरा प्रभाव था। उस समय 'हार्ड हैंड्स' यानी बल्ले को कड़ा पकड़कर गेंद पर प्रहार करने की प्रवृत्ति वनडे बल्लेबाजी में इतनी प्रचलित नहीं थी। लेकिन 2008 से 2017 के बीच टी20 क्रिकेट ने बल्लेबाजी की तकनीक में बड़ा बदलाव किया। पावरप्ले में तेजी से रन बनाने और आक्रामक शॉट खेलने की जरूरत ने बल्लेबाजों के खेलने के अंदाज को बदल दिया। गेंद को जल्दी खेलने और ताकत से प्रहार करने की बढ़ती प्रवृत्ति ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को उन पिचों पर कमजोर बनाया है, जहां गेंद को अतिरिक्त मदद मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। बल्लेबाज को गेंद पर नजर रखते हुए शरीर के संतुलन और सही तकनीक के साथ शॉट खेलना पड़ता है।

आंकड़े बदलाव की तरफ करते हैं इशारा आंकड़े भी इस बदलाव की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 2000 से 2007 के बीच, यानी टी20 क्रिकेट के व्यापक प्रभाव से पहले, वनडे बल्लेबाजों का औसत स्ट्राइक रेट 64.27 था और वे दो विकेट गिरने के बीच औसतन 34.01 गेंद खेलते थे। वहीं, 2008 से 2015 के दौरान स्ट्राइक रेट बढ़कर 67.27 हो गया, जो 4.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत आउट होने के दौरान गेंदों की संख्या घटकर 32.30 रह गई, यानी इसमें करीब 5.03 प्रतिशत की गिरावट आई। ये आंकड़े सभी टीमों के एक से 11 नंबर तक के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर आधारित हैं।

आधुनिक क्रिकेट में टीमों के डेटा विश्लेषक 'कंट्रोल परसेंटेज (बल्लेबाजी में नियंत्रण का प्रतिशत) नाम के एक महत्वपूर्ण पैमाने का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे पता चलता है कि बल्लेबाज ने अपनी खेली गई गेंदों में कितने शॉट पूरी तरह नियंत्रण के साथ लगाए। इसमें 'गलत टाइमिंग' वाले शॉट, बल्ले का किनारा चूकने वाली गेंदें, डॉट बॉल और छूटे हुए कैच जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। टी20 क्रिकेट के प्रभाव से बल्लेबाजों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही शॉट पर नियंत्रण को लेकर समझौता भी हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो यह 'जितना बड़ा जोखिम, उतना बड़ा इनाम' वाली बल्लेबाजी का दौर है। 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के आंकड़ों के अनुसार, 1980 के दशक में वनडे क्रिकेट में करीब 29 प्रतिशत पारियों में टीमें ऑलआउट हो जाती थीं। वहीं, 2020 के दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। इससे साफ है कि जहां एक ओर चौकों-छक्कों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजों के शॉट पर नियंत्रण में कमी आई है।

वेलिंगटन की परिस्थितियां भले ही सामान्य से अलग रही हों, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय और इंग्लैंड की वनडे टीमों के बल्लेबाजी आंकड़ों की तुलना दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। भारत ने आक्रामकता और सावधानी के बीच बेहतर संतुलन बनाया है, जबकि इंग्लैंड का हर कीमत पर आक्रमण करने का तरीका बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा कारगर साबित नहीं हुआ है। 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के आंकड़ों के मुताबिक, इंग्लैंड की टीम का औसत कंट्रोल प्रतिशत 76.5 से 78.2 के बीच रहा है। इसके मुकाबले रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी में भारत का टीम कंट्रोल प्रतिशत 82.8 से 84.6 के बीच रहा है। इंग्लैंड की गलत शॉट खेलने की दर करीब 22 प्रतिशत है, जबकि भारत की यह दर 15 प्रतिशत है। चौकों-छक्कों पर निर्भरता के मामले में भी इंग्लैंड 62 प्रतिशत के साथ भारत (52 प्रतिशत) से आगे है। पावरप्ले में इंग्लैंड का स्कोर औसतन 105 से 112 रन के बीच रहा है, जबकि भारत का स्कोर 88 से 95 रन के आसपास है।

मैच जीतने के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहतर हालांकि, मैच जीतने के मामले में भारत का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है। वर्ष 2024 से 2026 के बीच भारत ने 29 वनडे मुकाबलों में 18 जीत दर्ज की और उसका जीत प्रतिशत 62.1 रहा। इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया ने 28 मैचों में 53.6 प्रतिशत, न्यूजीलैंड ने 25 मैचों में 13 जीत के साथ 52 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका ने 45.8 प्रतिशत जीत दर्ज की। इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 35 से भी कम रहा।