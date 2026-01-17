रविंद्र जडेजा की खराब फॉर्म से टेंशन में नहीं टीम मैनेजमेंट, मोहम्म सिराज ने बताया टीम का माहौल

संक्षेप: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का मानना है कि रविंद्र जडेजा की फॉर्म चिंता का विषय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जडेजा अगर एक विकेट ले लेते हैं तो वह लय हासिल कर लेंगे।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे और रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच में बाएं हाथ के स्पिनर को अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे थे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में भी केवल एक विकेट ले पाए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोहम्मद सिराज ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि जडेजा की फॉर्म किसी तरह से भी चिंता का विषय है। यह केवल एक विकेट की बात है। एक बार वह विकेट मिल जाए तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज देखने को मिलेगा।’’ सिराज ने कहा कि दोनों वनडे में दबाव में होने के बावजूद गेंदबाजी इकाई ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे वनडे में कुछ मौके गंवाए जिससे न्यूजीलैंड तीन मैच की सीरीज बराबर करने में सफल रहा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने दोनों मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले वनडे में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रहीं। दूसरे मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नितीश रेड्डी ने भी योगदान दिया।’’ डैरिल मिचेल की मैच विजेता पारी के संदर्भ में सिराज ने कहा कि भारत के पास जीतने के मौके थे।

उन्होंने कहा, ‘‘एक मौका था। जब कैच छूटा। अगर हमने उस मौके का फायदा उठाया होता तो नतीजा अलग हो सकता था। विश्व स्तरीय बल्लेबाज आपको ज्यादा मौके नहीं देते। जब उन्हें जीवनदान मिलता है तो फिर आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।’’ इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘हमने उसे आउट करने की पूरी कोशिश की और खासकर बीच के ओवरों के लिए योजना बनाई थी। लेकिन आखिर में बात उस एक मौके पर आकर रुक जाती है। अगर हमने उसे मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति भिन्न होती।‘‘

सिराज ने कहा कि निर्णायक मैच में खेलने से पहले टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘टीम का माहौल बहुत अच्छा है। सीनियर खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सकारात्मक है।’’ इंदौर के छोटे मैदान पर अर्शदीप सिंह के नई गेंद साझा करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिराज ने कहा कि अंतिम एकादश पर फैसला करना टीम प्रबंधन का काम है।

उन्होंने कहा, ‘‘अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और नई गेंद से विकेट लिए हैं। कप्तान और कोच खिलाड़ियों की भूमिका तय करते हैं लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर अगर दूसरे छोर पर कोई विकेट ले रहा है, तो मेरा काम दबाव बनाना और रन नहीं देना है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है।’’ टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं मिलने के बारे में सिराज ने कहा कि वह इस बड़े टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते, लेकिन शायद कार्यभार प्रबंधन के कारण यह निर्णय लेना पड़ा।