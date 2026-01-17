Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz No Worries on ravindra Jadeja Form Mohammed Siraj Confident One Wicket Will Change Everything
रविंद्र जडेजा की खराब फॉर्म से टेंशन में नहीं टीम मैनेजमेंट, मोहम्म सिराज ने बताया टीम का माहौल

रविंद्र जडेजा की खराब फॉर्म से टेंशन में नहीं टीम मैनेजमेंट, मोहम्म सिराज ने बताया टीम का माहौल

संक्षेप:

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का मानना है कि रविंद्र जडेजा की फॉर्म चिंता का विषय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जडेजा अगर एक विकेट ले लेते हैं तो वह लय हासिल कर लेंगे।

Jan 17, 2026 03:52 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे और रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच में बाएं हाथ के स्पिनर को अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे थे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में भी केवल एक विकेट ले पाए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मोहम्मद सिराज ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि जडेजा की फॉर्म किसी तरह से भी चिंता का विषय है। यह केवल एक विकेट की बात है। एक बार वह विकेट मिल जाए तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज देखने को मिलेगा।’’ सिराज ने कहा कि दोनों वनडे में दबाव में होने के बावजूद गेंदबाजी इकाई ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे वनडे में कुछ मौके गंवाए जिससे न्यूजीलैंड तीन मैच की सीरीज बराबर करने में सफल रहा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने दोनों मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले वनडे में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रहीं। दूसरे मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नितीश रेड्डी ने भी योगदान दिया।’’ डैरिल मिचेल की मैच विजेता पारी के संदर्भ में सिराज ने कहा कि भारत के पास जीतने के मौके थे।

उन्होंने कहा, ‘‘एक मौका था। जब कैच छूटा। अगर हमने उस मौके का फायदा उठाया होता तो नतीजा अलग हो सकता था। विश्व स्तरीय बल्लेबाज आपको ज्यादा मौके नहीं देते। जब उन्हें जीवनदान मिलता है तो फिर आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।’’ इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘हमने उसे आउट करने की पूरी कोशिश की और खासकर बीच के ओवरों के लिए योजना बनाई थी। लेकिन आखिर में बात उस एक मौके पर आकर रुक जाती है। अगर हमने उसे मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति भिन्न होती।‘‘

सिराज ने कहा कि निर्णायक मैच में खेलने से पहले टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘टीम का माहौल बहुत अच्छा है। सीनियर खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सकारात्मक है।’’ इंदौर के छोटे मैदान पर अर्शदीप सिंह के नई गेंद साझा करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिराज ने कहा कि अंतिम एकादश पर फैसला करना टीम प्रबंधन का काम है।

ये भी पढ़ें:U19 WC: सूर्यवंशी ने तोड़ डाला कोहली का रिकॉर्ड, गिल के खास क्लब में एंट्री

उन्होंने कहा, ‘‘अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और नई गेंद से विकेट लिए हैं। कप्तान और कोच खिलाड़ियों की भूमिका तय करते हैं लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर अगर दूसरे छोर पर कोई विकेट ले रहा है, तो मेरा काम दबाव बनाना और रन नहीं देना है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है।’’ टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं मिलने के बारे में सिराज ने कहा कि वह इस बड़े टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते, लेकिन शायद कार्यभार प्रबंधन के कारण यह निर्णय लेना पड़ा।

होलकर स्टेडियम के मैदान के बारे में सिराज ने कहा, ‘‘यह छोटा मैदान है और आमतौर पर यहां ज्यादा रन बनते हैं। एक गेंदबाज के तौर पर अगर आप स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने जैसे विकल्प होते हैं।’’

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |