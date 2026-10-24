'कोई उम्मीद नहीं है', भारतीय टीम में 4 साल बाद वापसी पर भुवनेश्वर कुमार ने क्यों कहा ऐसा?
भुवनेश्वर कुमार ने 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि वापसी के बाद वह कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इस पल को एन्जाय कर रहे हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। क्राइस्टचर्च में पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा था। हालांकि भारतीय गेंदबाजी यूनिट कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और महंगे भी रहे। उन्होंने चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है। लेकिन वह इस मैच में विकेट लेने में असफल रहे थे। भुवी ने चार ओवर में 49 रन लुटाए। भुवनेश्वर कुमार दूसरे मैच में भी खेलते हुए नजर आएंगे। शनिवार को दूसरे मैच से पहले भुवनेश्वर कुमार ने अपनी वापसी को लेकर खुलकर बात की है।
दोबारा मौका मिलने से बहुत खुश हूं
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट चटकाए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में कहा है कि देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान है और वह दोबारा मौका मिलने से बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद से कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि इसी सोच के साथ खेलने से उन्हें पहले भी फायदा हुआ है।
भुवनेश्वर कुमार ने कहा, ''अपने देश के लिए खेलना गर्व की बात है। मुझे फिर ये मौका मिल रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। मैं इस समय मेरी सोच बहुत साधारण है, मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है पिछले 3-4 साल में चीजें इसी वजह से सही गई है। कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अपना काम करते रहो।''
उन्होंने आगे कहा, ''हम बात करते हैं, आगे का मत सोचो, इस पल को जियो। मुझे लगता है कि मैं अभी यही सोच रहा हूं और वो आखिरी के 3-4 सालों में हुआ है। मुझे पता है कि मैंने देश के लिए नहीं खेल, लेकिन जो चीजें मैंने की, जो परिपक्वता आई है, मुझे लगता है कि उसी ने मुझे यह सिखाया है कि सिर्फ वर्तमान में जियो।''
भुवनेश्वर ने आईपीएल में चटकाए विकेट
भारतीय टीम से लंबे समय तक बाहर रहे भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2025 और 2026 में बेहतरीन प्रदर्शनके दम पर खुद को फिर से टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के एक प्रभावी गेंदबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से 30 मैच में 45 विकेट हासिल किए। उन्होंने टीम को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। भुवनेश्वर ने 21 टेस्ट और 121 वनडे के अलावा 89 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 90 विकेट हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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