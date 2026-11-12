भारतीय गेंदबाजों के गुणगान करने लगे न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट , कहा- सब मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की है। उन्होंने कम अनुभव होने के बावजूद तेजी से परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए उनकी सराहना की।
न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने गुरुवार को भारत के युवा तेज गेंदबाजी आक्रमण की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने परिस्थितियों से अच्छी तरह तालमेल बिठाया और एक इकाई के रूप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और अपेक्षाकृत कम अनुभवी अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और औकिब नबी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनुशासित गेंदबाजी करते हुए पहले दो वनडे मैचों में न्यूजीलैंड को क्रमशः 185 और 134 रन पर आउट कर दिया। तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत अभी सीरीज में 2-0 से आगे है।
सब मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे
साइफर्ट ने शुक्रवार को होने वाले चौथे वनडे की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो वे सभी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वे सभी कुछ न कुछ थोड़ा अलग करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि अर्शदीप का बाएं हाथ का गेंदबाज होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वे एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी अलग-अलग तरह की गेंदबाज हैं और उनकी प्रशंसा करनी होगी कि पिछले दो मैचों में यहां के विकेटों पर उन्होंने ज्यादा गलतियां नहीं की। मुझे लगता है कि वह सब मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।''
साइफर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम अनुभव होने के बावजूद तेजी से परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, ''हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ खेलें। उनके पास भी हर तरह के गेंदबाज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वे न्यूजीलैंड आए और इन विकेटों के अनुकूल ढल गए। इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।''
चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं
सीफर्ट ने कहा, ''वे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, आपको विकेट और विपक्षी खिलाड़ियों के अनुसार खुद को ढालना ही होगा।'' भारत आखिरी दो वनडे मैचों में नियमित कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के बिना खेलेगा। टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। गिल और राहुल 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टेस्ट टीम से जुड़ेंगे। सीफर्ट ने हालांकि इस बात को खारिज कर दिया कि उनकी अनुपस्थिति से न्यूजीलैंड को कोई विशेष फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा, ''हम चाहे भारत की किसी भी टीम के खिलाफ खेलें या किसी भी अन्य टीम के खिलाफ खेलें, हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहां हर कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है। इसलिए जो भी उनकी जगह लेगा, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। हमारे मामले में भी ऐसा ही है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी