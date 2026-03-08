एमएस धोनी फाइनल में भी भारतीय टीम का करेंगे पूरा सपोर्ट, मैच से पहले अहमदाबाद पहुंचे
मुंबई में भारत की शानदार जीत के बाद धोनी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को तो वहीं न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में करीबी मुकाबले में इंग्लैंड को सात रनों से हराया। इस दौरान स्टेडियम में भारत के पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी, रोहित शर्मा और कई खिलाड़ी टीम का सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहे। खिताबी मुकाबले में भी भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए भारत के महान क्रिकेट एमएस धोनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। धोनी मुकाबले की सुबह अहमदाबाद पहुंच गए हैं।
भारतीय क्रिकेट के सबसे चहेते कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी रविवार सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। भारत के पूर्व कप्तान और विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी मुंबई में भारत के सेमीफाइनल मैच को देखने के बाद आज शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला देखने के लिए पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धोनी कार में बैठे हुए हैं और चारों ओर फैंस और सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें घेरकर खड़े हैं।
इससे पहले धोनी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखा गया था, जहां उन्होंने अपनी पत्नी साक्षी धोनी और कई बॉलीवुड हस्तियों रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन और अनिल कपूर के साथ भारत और इंग्लैंड के बीच हुए रोमांचक सेमीफाइनल को देखा था। धोनी ने 2007 में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। इसके बाद रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 में विश्व कप जीता था और अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अपना खिताब बचाने उतरेगी। न्यूजीलैंड ने कोलकाता में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अहमदाबाद में होटल के कमरों का किराया 300 से 400 प्रतिशत तक बढ़ गया है। एक उद्योग प्रतिनिधि ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रतिनिधि ने बताया कि रविवार को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मैच के कारण होटल रूम की मांग में भारी वृद्धि हुई है।
