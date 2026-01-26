T-20I मैच के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ईशान किशन का जलवा
ईशान ने मैच के पहले ओवर में 16 रन बटोर कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे आगे इस सूची में केवल वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा हैं।
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और न्यूजीलैंड को 153 रनों पर रोक दिया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए ईशान किशन ने पहले ही ओवर में कीवी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। ईशान ने मैच के पहले ओवर में 16 रन बटोर कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे आगे इस सूची में केवल वीरेंद्र सहवाग (18 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2009) और रोहित शर्मा (17 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018) हैं।
ईशान किशन ने पहले ओवर में 16 रन तब बनाए जब दूसरे छोर पर संजू सैमसन पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। पहला विकेट गिरने का ईशान के दिमाग में जरा भी जोर नहीं पड़ा और उन्होंने आते ही कीवी गेंदबाज मैट हेनरी पर धावा बोल दिया। ईशान किशन पारी की अपने पहली गेंद पर कोई रन नहीं ले पाए, लेकिन अगली दो गेंदों पर लगातार दो गगनचुंबी छक्के जड़े और अगली गेंद पर एक चौका जड़कर स्कोर को 16 रन पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर वे कोई रन नहीं बना सके। ईशान किशन आउट होने से पहले 13 गेंदों में 28 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर भारत को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई।
ईशान किशन की इस आक्रामक शुरुआत के बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। भारत ने पावरप्ले के मात्र 6 ओवरों में 94/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया के सबसे सफल पावरप्ले प्रदर्शनों में से एक है। अभिषेक शर्मा ने मात्र 20 गेंदों में 340.00 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से नाबाद 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 40 गेंदों में 102 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारत ने 154 रनों का लक्ष्य मात्र 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
टी-20I मैच के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज:
• 18 रन: वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूज़ीलैंड (2009)
• 17 रन: रोहित शर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका (2018)
• 16 रन: ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड (2026)*
• 16 रन: संजू सैमसन बनाम इंग्लैंड (2025)
• 16 रन: ईशान किशन बनाम श्रीलंका (2023)
• 15 रन: ईशान किशन बनाम दक्षिण अफ्रीका (2022)