मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें लग रहा है कि वह रो रहे हैं। एक्सपर्ट अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक ने भी टिप्पणी की।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का पत्ता एक बार फिर कट गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट में भी उन्हें मौका नहीं मिला। कयास लगाए जा रहे थे कि पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह सिराज को मौका मिल सकता है। कृष्णा की तो टीम से छुट्टी हुई, मगर सिराज को नहीं बल्कि गुरनूर बराड़ को डेब्यू का मौका मिल गया। गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें अचाकन कुलदीप यादव से टेस्ट टीम में रिप्लेस कर दिया गया। सिराज को एक बार फिर नजरअंदाज करने के बाद क्रिकेट पंडित टीम मैनेजेंट पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सिराज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वह रोते हुए नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो पर एक्सपर्ट्स अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक की भी नजर पड़ी। उन्होंने सिराज के बाहर किए जाने पर टिप्पणी की है।

क्या मोहम्मद सिराज रो रहा है? टॉस के बाद ब्रॉडकास्ट के दौरान, सिराज सनग्लासेस पहनकर घूमते दिखे। इन तस्वीरों ने कार्तिक का ध्यान खींचा, और पूर्व स्पिनर सोच रहे थे कि क्या 32 साल के सिराज को एक और अनदेखी से निपटना मुश्किल लग रहा है।

सोनी स्पोर्ट्स पर कार्तिक ने कहा, "क्या वह रो रहा है? क्योंकि वह एक इमोशनल इंसान है। कुछ लोग ड्रॉप होने पर भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ सच में खेलना चाहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि उनके पैरों में दर्द है या सिरदर्द; वे सब कुछ दे देंगे। सिराज ऐसे ही हैं।

कभी-कभी आप उस दर्द को छिपाते हैं जो आपको महसूस हो रहा है क्योंकि उन्हें ODIs में भी ड्रॉप कर दिया गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी, वह सिर्फ बाद में खेले। इससे एक खिलाड़ी को दुख होता है। अगर आपको लगता है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है या वह नेट्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टीम में क्यों चुना और न्यूजीलैंड क्यों ले गए?"

कार्तिक अकेले पूर्व भारतीय खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाया। सुनील गावस्कर को भी लगा कि सिराज को बाहर रखना पेसर के लिए मुश्किल था, साथ ही रवींद्र जडेजा को भी चर्चा में लाया गया।