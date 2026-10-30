मिचेल सैंटनर ने ईश सोढ़ी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ा।
न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को चौथे टी20 मैच में भारत को 87 रनों से हराकर सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। शुरुआती तीनों मुकाबले भारत ने जीते थे। ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में मिचेल सैंटनर ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक और तेज गेंदबाज जैकब डफी की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रन से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में हार का अंतर 1-3 कर दिया।
भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। सोढ़ी ने भारत के खिलाफ 30 विकेट चटकाए थे, जबकि अब सैंटनर के नाम 32 विकेट हो गए हैं। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 24 विकेट लिए हैं। जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के नाम 22-22 विकेट है।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को शुक्रवार को ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए एक विकेट की जरूरत थी। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने चौथे मुकाबले में 4 ओवर में 24 रन देकर दो विकेट लिए। सैंटनर ने नीतीश कुमार रेड्डी को पवेलियन भेजकर अपना खाता खोला। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में अक्षर पटेल को भी अपना शिकार बनाया।
ग्लेन फिलिप्स का शतक
'प्लेयर ऑफ द मैच' फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों में 65 रन बनाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 41 गेंदों में 115 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 259 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इसके जवाब में भारतीय टीम अतिरिक्त उछाल वाली पिच पर नौ विकेट पर 172 रन ही बना सकी।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने पावरप्ले के बाद भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत ने पावरप्ले में चार विकेट पर 61 रन बनाए। नमन धीर ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से 13 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की हार लगभग तय हो गई। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को ऑलआउट होने से बचाया। प्रिंस यादव 17 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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