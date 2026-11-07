हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय तेज गेंदबाजों को सराहा, अक्षर पटेल का भी किया जिक्र

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने लगातार दूसरी हार के बाद भी अपने गेंदबाजों के साथ-साथ भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की है। उन्होंने अक्षर पटेल की भी प्रशंसा की।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का मानना था कि उनकी टीम बल्लेबाजी में पर्याप्त रन बनाने में नाकाम रही। हालांकि, गेंदबाजों ने शानदार प्रयास करते हुए भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में बराड़ ने चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को महज 134 रन पर समेटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत भारत ने जीत दर्ज की और पांच मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, ''पिच काफी मुश्किल थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजों ने विशेष रूप से शुरुआत में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और हमें चुनौती दी। पारी की शुरुआत में विकेट गंवाना कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से हम आधी पारी तक शायद थोड़ा कम स्कोर बना पाए थे और गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। ''

उन्होंने आगे कहा, ''जैसा कि हमने ईडन पार्क में कहा था कि हमारे लिए ये आसान होता कि हम मैदान पर जाए और चीजें अपने हिसाब से होने की उम्मीद करते। लेकिन हमने वास्तव में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हमने शुरुआती अच्छी की और मुझे लगता है कि विकेट लेकर ही हम टारगेट तक पहुंच सकते थे। हमने ये करने में सफलता हासिल की। बाद में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की और विकेट दिलाया। जो वनडे क्रिकेट में सबसे अहम बात है।"

कप्तान सैंटनर ने कहा, ''मैंने वॉर्म अप किया था लेकिन मुझे कुछ समस्या हुई। तो मैने कहा कि तुम लोग अच्छा कर रहे हैं। ये ऐसी विकेट थी, जहां पर तेज गेंदबाज चुनौती दे रहे थे। मुझे पता है अक्षर ने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज भी अच्छा कर रहे थे। बतौर बैटिंग यूनिट हम जानते हैं कि ये पिच काफी मुश्किल थी। लेकिन अगर 160 या 180 तक पहुंचने की संभावना होती तो हम वहां तक जा सकते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, और मौसम को देखते हुए शुरुआत करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है और उन्होंने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया।