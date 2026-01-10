IND vs NZ Live Telecast: कितने बजे शुरू होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ODI? कहां और कैसे देखें लाइव मैच

संक्षेप: IND vs NZ Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ मैदान पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं। आईए जानते हैं IND vs NZ लाइव मैच का लुत्फ कैसे उठाएं।

IND vs NZ Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 11 जनवरी से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा बीसीए स्टेडियम में खेला जाना है। वडोदरा में 16 साल के लंबे अंतराल के बाद मेंस वनडे मैच का आयोजन होने जा रहा है। संयोग से, 2010 में शहर में खेला गया आखिरी वनडे मैच भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिलायंस स्टेडियम में हुआ था। भारत ने वह मैच नौ विकेट से जीता था। फैंस इस सीरीज के जरिए एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी को धूम मचाते हुए देखना चाहेंगे। इसके बाद काफी लंबे समय तक यह दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर दिखाई देंगे। दरअसल, भारत को अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, जिसके बाद आईपीएल का आयोजन होगा। आईए एक नजर India vs New Zealand वनडे सीरीज से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज कब होगी? भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 11 जनवरी से होने जा रहा है। दूसरा मैच 14 जनवरी को तो तीसरा 18 जनवरी को खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज कहां होगी? वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में 11 जनवरी को पहला मैच होगा, जबकि राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम और इंदौर के होलकर स्टेडियम में क्रमशः 14 और 18 जनवरी को अगले दो मैच होंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज टीवी पर LIVE कैसे देखें और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां होगी? IND vs NZ ODI सीरीज का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, और इसे JioHotstar वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आप लाइवहिंदुस्तान पर भी इस सीरीज की लाइव कवरेज देख सकते हैं।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्क्वॉड भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (WK), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।