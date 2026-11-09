IND VS NZ LIVE Streaming: फ्री में कहां देख सकेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा ODI मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कल, 10 नवंबर मंगलवार को सीडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे से शुरू होगा। इसे फ्री में कहां देख सकेंग और लाइव प्रसारण कहां-कहां होगा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कल, 10 नवंबर मंगलवार को सीडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस तीसरे वनडे मैच को फ्री में कहां देखा जा सकेगा यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में देखा जा सकता है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 5, सोनी स्पोर्ट 3 हिंदी और सोनी स्पोर्ट 4 क्षेत्रीय भाषा शामिल हैं। मोबाइल और लैपटॉप पर इस सोनी लिव ऐप पर देखा जा सकता है। जब मोबाइल और लैपटॉप या टैब कह रहे हैं इसका मतलब डिजिटल स्ट्रीमिंग से है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच की डिजिटल स्ट्रीमिंग SonyLIV पर होगी।
फ्री में कहां देख सकेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा मैच देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है। अगर आपके घर में डीडी फ्री डिश का कनेक्शन है तो आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर बिना एक भी रुपया खर्च किए आसानी से देख सकते हैं। डीडी डिश के लिए हर महीने कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अगर आपके घर में किसी और कंपनी का कनेक्शन है तो फ्री में मैच नहीं देख सकेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सिर्फ तीसरे वनडे मैच को ही नहीं, बल्कि बचे हुए अन्य दो मैचों को भी फ्री में डीडी स्पोर्ट्स में देखा जा सकेगा।
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में न्यूजीलैंड के लंबे टूर पर निकली हुई है, जहां पहले पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली गई, उसके बाद अब पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के साथ-साथ तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट शैडो सीरीज भी खेली जा रही है। तीसरा वनडे मैच भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हैमिल्टन पर बारिश का भी खतरा है। सीरीज में भारत 2-0 से आगे है ऐसे में वह इस मुकाबले में शृंखला को अपने नाम करने के इरादे से ही मैदान पर उतरेगा।
तीसरे ODI के लिए न्यूजीलैंड की टीम:
मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग।
तीसरे ODI के लिए भारतीय टीम का पूरा स्क्वॉड:
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।