IND vs NZ Live Streaming: इस तरह देखें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा वनडे लाइव? जानिए फ्री वाला तरीका

संक्षेप:

IND vs NZ Live Streaming 2nd ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार 14 जनवरी को खेला जाना है। इससे पहले जान लीजिए कि IND vs NZ मैच को आप लाइव कहां देख सकते हैं।

Jan 14, 2026 09:49 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs NZ Live Streaming 2nd ODI: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार 11 जनवरी को हो चुका है। सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वडोदरा में खेले गए पहले मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस का मनोरंजन किया था। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि राजकोट में भी रो-को शो देखने को मिले। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत के पास सीरीज जीतने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज बराबर करना चाहेगी। यही कारण है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। ऐसे में आप जान लीजिए कि India vs New Zealand वनडे सीरीज के दूसरे मैच को आप लाइव फ्री में कैसे देख सकते हैं?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार, 14 जनवरी को खेला जाना है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ ODI सीरीज का दूसरा मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान (शुभमन गिल और माइकल ब्रेसवेल) आधा घंटा पहले यानी एक बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप JioHotstar एप पर देख सकते हैं, जबकि हॉटस्टार की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। दोनों के लिए ही आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज का लाइव टेलीकास्ट कहां होगा?

IND vs NZ ODI सीरीज का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुन पाएंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा ODI मैच फ्री में लाइव कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आपको टीवी पर फ्री में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास DD Free Dish का कनेक्शन होना चाहिए। वहां पर आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे मैच को लाइव देख पाएंगे। हालांकि, फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग कहीं नहीं होगी। इसके अलावा आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी इस सीरीज की लाइव कवरेज देख सकते हैं।

टीम:

भारत टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल(कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आयुष बडोनी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल

न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे(विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल(कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, जेडन लेनोक्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे

