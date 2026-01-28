IND vs NZ Live Score: आज चौथे टी20 में न्यूजीलैंड से टकराएगा भारत, विशाखापट्टनम में ढील नहीं बरतेगा

Cricket Logo
IND vs NZ Live Score Today Cricket Match Updates: आज भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मैच खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम विशाखापट्टनम में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 28 Jan 2026 04:01 PM IST
IND vs NZ Live Score: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की शाम सात बजे से विशाखापट्टनम के मैदान पर टक्कर होगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। हालांकि, सूर्या ब्रिगेड बुधवार को किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है लेकिन स्पिन विभाग उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। गुवाहाटी में तीसरे मैच तो भारत ने महज 10 ओवर में जीत लिया था, जिसमें 154 का टारगेट मिला। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार और ईशान किशन से एक बार धमाल की उम्मीद होगी। वहीं, मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम जीत का खाता खोलने की फिराक में होगी। वर्ल्ड कप से पहले मेहमान टीम के लिए गेंबबाजी विभाग चिंता का विषय बना हुआ है।

28 Jan 2026, 04:01:07 PM IST

IND vs NZ Live Score: अक्षर के लौटने की उम्मीद

ऑलराउंडर अक्षर पटेल के चौथे टी20 में खेलने की उम्मीद है। उनके पहले टी20 में फील्डिंग करते समय हाथ में चोट लग गई थी। अक्षर ने विशाखापट्टनम मैच से एक दिन पहले नेट्स में काफी देर तक बैटिंग और बॉलिंग की। भारत लगातार तीन मैचों के बाद हार्दिक पांड्या को आराम दे सकता है। अर्शदीप सिंह एक और खिलाड़ी थे जिन्होंने लंबा प्रैक्टिस सेशन किया और हर्षित राणा की जगह टीम में वापस आ सकते हैं।

28 Jan 2026, 03:34:20 PM IST

IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, जकारी फॉल्क्स, बेवॉन जैकब्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफ़ी, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन।

28 Jan 2026, 03:34:20 PM IST

IND vs NZ Live Score: भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल।

