Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ Live Score: फाइनल मुकाबले में होगी रनों की बरसात, इंदौर में भिड़ेंगी भारत-न्यूजीलैंड की टीमें
IND vs NZ Live Score: फाइनल मुकाबले में होगी रनों की बरसात, इंदौर में भिड़ेंगी भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

IND vs NZ 3rd odi Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 18 Jan 2026 11:46 AM IST
India vs New Zealand 3rd ODI Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर को होलकर स्टेडियम में होने वाला है। भारतीय टीम ने वडोदरा में सीरीज का पहला मैच जीता था लेकिन राजकोट में दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दमदार वापसी करते हुए सीरीज बराबर की। भारतीय टीम मार्च 2019 के बाद अपने घरेलू मैदान पर कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने उस समय 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए भारत को 3-2 से हराया था। ऐसे में इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम को मैच में तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

18 Jan 2026, 11:46:44 AM IST

IND vs NZ 3rd odi Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का दमदार रिकॉर्ड

न्यूज़ीलैंड ने पिछली सात कोशिशों में भी भारत में कोई ODI बाइलेटरल सीरीज नहीं जीती है। उन्होंने भारत में भारत के खिलाफ 41 ODI मैच खेले हैं सिर्फ 9 जीते हैं। ऐसे में कीवी टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड दमदार है, जो ऐसा ही रना चाहिए।

18 Jan 2026, 11:13:13 AM IST

IND vs NZ 3rd odi Live Score: इंदौर में है भारत का अजेय रिकॉर्ड

भारतीय टीम का इंदौर के इस मैदान पर रिकॉर्ड दमदार है। भारतीय टीम यहां एक भी वनडे मैच नहीं हारी है। ये मैच सीरीज डिसाइडर है, जो बहुत रोमांचक होना है। 9 मैच यहां भारत खेला है और एक भी नहीं हारी है।

18 Jan 2026, 10:04:33 AM IST

IND vs NZ 3rd odi Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे

IND vs NZ 3rd odi Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में 7 विकेट से दमदार जीत हासिल की थी।

