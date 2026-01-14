IND vs NZ 2nd ODI LIVE: आज सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, कोहली से फिर धमाल की उम्मीद

IND vs NZ 2nd ODI Live Score: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर डेढ़ बजे से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भिड़ंत होगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। भारत ने वडोदरा में आयोजित पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में काफी अंतर नजर आता है। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण मजबूत नहीं है और भारतीय बल्लेबाज बुधवार को इसका फायदा उठाना चाहेंगे। एक बार फिर सभी की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जो वडोदरा में 54वें वनडे शतक से चूक गए। उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली थी।

ओपनर रोहित शर्मा फिर से भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले मैच में कप्तान गिल ने सधी हुई फिफ्टी लगाई जबकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर एक रन से अर्धशतक से चूक गए थे। वहीं, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह आयुष बदोनी भारतीय स्क्वॉड में आए हैं। हालांकि, हेड कोच गौतम गंभीर की ऑलराउंडर को प्राथमिकता देने की रणनीति को देखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को राजकोट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की संभावना है।