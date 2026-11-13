IND vs NZ 4th ODI: मैट हेनरी के 'छक्के' ने तोड़ी टीम इंडिया की कमर, न्यूजीलैंड 244 रनों से जीता

मैट हेनरी

मैट हेनरी की तूफानी गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे वनडे में 244 रनों से धूल चटाई। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 5 मैच की इस वनडे सीरीज में जीत का खाता खोल लिया है। टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे हैं। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार, 15 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। चौथे वनडे की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने विल यंग के शतक के दम पर 333 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में तीन झटके दे दिए थे। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर गोल्डन डक पर आउट हुए, वहीं विराट कोहली भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारतीय टीम 26.4 ओवर में 89 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गई। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। IND vs NZ Scorecard New Zealand Score: 333 (50) India Live Cricket Score: 89/10 (26.4)

13 Nov 2026, 02:02:26 PM IST IND vs NZ LIVE Score: 89 पर भारत ऑल आउट IND vs NZ LIVE Score: मैट हेनरी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम 89 रनों पर सिमट गई है। हेनरी ने 6ठा विकेट गुरनूर बराड़ के रूप में लिया। 7 बल्लेबाज आज सिंगल डिजिट पर आउट हुए। न्यूजीलैंड यह मैच 244 रनों से जीता।

13 Nov 2026, 01:31:17 PM IST IND vs NZ LIVE Score: भारत ने खोया 7वां विकेट IND vs NZ LIVE Score: फिशर ने आकिब नबी को आउट कर अपना दूसरा विकेट हासिल किया और टीम इंडिया को 7वां झटका दिया। भारत 66 रन पर 7 विकेट गंवा चुका है। ऑलआउट से टीम इंडिया 3 विकेट दूर है।

13 Nov 2026, 01:25:12 PM IST IND vs NZ LIVE Score: ईशान किशन भी बने मैट हेनरी के शिकार IND vs NZ LIVE Score: 21वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने ईशान किशन को आउट कर चौथी सफलता हासिल की। ईशान ने 53 गेंदों पर 27 रन बनाए। भारत की आखिरी उम्मीद अब नमन धीर हैं।

13 Nov 2026, 01:10:44 PM IST IND vs NZ LIVE Score: 53 पर भारत का गिरा 5वां विकेट IND vs NZ LIVE Score: 16वें ओवर में भारत ने 50 रन बोर्ड पर लगाए, ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल और ईशान किशन की जोड़ी भारत को संभालने में सक्षम हो रही है। हालांकि 18वें ओवर की पहली गेंद पर फिशर ने अक्षर को आउट कर इस साझेदारी को भी तोड़ दिया है। अक्षर 21 के निजी स्कोर पर आउट हुए।

13 Nov 2026, 12:50:31 PM IST IND vs NZ LIVE Score: ईशान किशन 36 गेंदें 17 रन IND vs NZ LIVE Score: ईशान किशन को दूसरे ओवर में ही बैटिंग करने आने पड़ा, जबकि आज वह नंबर-5 पर खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, वहीं अक्षर पटेल भी अब उनका साथ दे रहे हैं।

13 Nov 2026, 12:37:16 PM IST IND vs NZ LIVE Score: 10 ओवर के बाद भारत 26/4 IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड ने जहां पहले पावरप्ले में बिना कोई विकेट खोए 72 रन बोर्ड पर लगाए थे, वहीं भारत ने 26 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। कीवी टीम ने दोनों ही बार पहले 10 ओवर में मैच की टोन सेट की।

13 Nov 2026, 12:18:27 PM IST IND vs NZ LIVE Score: नहीं चला रुतुराज गायकवाड़ का बल्ला IND vs NZ LIVE Score: 6ठे ओवर में काइल जैमिसन ने रुतुराज गायकवाड़ को अपना शिकार बना भारत को चौथा झटका दे दिया है। इसी ओवर में वह अक्षर पटेल का भी विकेट चटका देते, मगर उन्हें फील्डर का साथ नहीं मिला। गायकवाड़ ने 5 रन बनाए।

13 Nov 2026, 11:57:39 AM IST IND vs NZ LIVE Score: श्रेयस अय्यर भी नहीं खोल पाए खाता IND vs NZ LIVE Score: भारतीय टीम के साथ ये क्या हो रहा है। मैट हेनरी ने ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को भी LBW आउट किया। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, मगर न्यूजीलैंड ने DRS का इस्तेमाल कर फैसलाा पलटा।

13 Nov 2026, 11:55:07 AM IST IND vs NZ LIVE Score: विराट कोहली भी लौटे पवेलियन IND vs NZ LIVE Score: रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली को भी मैट हैनरी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। पांचवीं गेंद पर उन्होंने विराट को बोल्ड किया। गेंद थोड़ी नीचे रही, कोहली इसे समझ नहीं पाए।

13 Nov 2026, 11:49:56 AM IST IND vs NZ LIVE Score: रोहित शर्मा पहली गेंद पर आउट IND vs NZ LIVE Score: 334 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका पारी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में लगा। हेनरी ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए।

13 Nov 2026, 11:18:42 AM IST न्यूजीलैंड ने बना दिए 333 रन न्यूजीलैंड की टीम ने अपने आखिरी दो विकेट पारी की आखिरी दो गेंदों पर रन आउट के रूप में गंवाए। इस तरह टीम 333 रनों पर ऑलआउट हो गई। भारत के सामने मैच और इस वनडे सीरीज के जीतने के लिए 334 रनों का लक्ष्या है।

13 Nov 2026, 11:07:32 AM IST न्यूजीलैंड को लगा 8वां झटका, मगर स्कोर 310 के पार क्रिस्टियन क्लार्क ने 22 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 22 रन बनाए। वे 8वें विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। आकिब नबी ने उन्हें LBW आउट किया। स्कोर न्यूजीलैंड का 310 के पार हो चुका है।

13 Nov 2026, 10:49:11 AM IST न्यूजीलैंड ने गंवाया 7वां विकेट न्यूजीलैंड की टीम को सातवां झटका अर्शदीप सिंह ने दिया। मिचेल सैंटनर ने 29 गेंदों में 24 रन बनाए। 1 चौका और 2 छक्के अपनी इस पारी में कप्तान सैंटनर ने जड़े। ईशान किशन ने सैंटनर का कैच पकड़ा। न्यूजीलैंड का स्कोर 290 के पार हो चुका है।

13 Nov 2026, 10:47:04 AM IST न्यूजीलैंड का स्कोर 290 के पार, भारत मुश्किल में न्यूजीलैंड की टीम ने 44 ओवर में 292 रन 6 विकेट खोकर बना लिए हैं। अभी भी 6 ओवर बाकी हैं। कीवी टीम आराम से 340 के आसपास पहुंच सकती है। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए मुश्किल भरा होगा।

13 Nov 2026, 10:28:39 AM IST न्यूजीलैंड का स्कोर 260 के पार न्यूजीलैंड की टीम ने 260 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी भी 10 ओवरों का खेल बाकी है। 40 ओवर के बाद मेजबान न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 265 रन है। मिचेल सैंटनर और क्रिस्टियन क्लार्क क्रीज पर हैं।

13 Nov 2026, 10:22:30 AM IST IND vs NZ LIVE Score: टीम इंडिया ने किया कमबैक नमन धीर ने अपनी गेंदबाजी पर भारत के लिए बड़ी मछली फंसाई थी। वहीं, अगले ओवर में गुरनूर बराड़ की गेंदबाजी पर शानदार कैच पकड़ा और छठा विकेट भारत को दिलाया। माइकल ब्रैसवेल 20 गेंदों में एक चौके की मदद से 15 रन बनाकर आउट हुए।

13 Nov 2026, 10:20:09 AM IST IND vs NZ LIVE Score: नमन धीर ने विल यंग को किया आउट विल यंग को नमन धीर ने फंसाया, जो 125 रन बना चुके थे। 108 गेंदों का सामना विल यंग ने किया। 14 चौके और 4 छक्के इस पारी में यंग ने जड़े। भारत को पांचवीं सफलता नमन ने दिलाई। स्कोर 250 के पार न्यूजीलैंड का हो चुका है।

13 Nov 2026, 10:13:21 AM IST IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड का स्कोर 240 के पार न्यूजीलैंड की टीम ने 36 ओवर में 4 विकेट खोकर 247 रन बना लिए हैं। विल यंग शतक जड़ चुके हैं, जबकि माइकल ब्रैसवेल अपने पैर जमा रहे हैं। भारतीय टीम के लिए इस मैच में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्कोर 350 के पार भी न्यूजीलैंड का जा सकता है।

13 Nov 2026, 09:53:55 AM IST India vs New Zealand LIVE Cricket Score: विल यंग का शतक India vs New Zealand LIVE Cricket Score: 32वें ओवर में कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर विल यंग ने अपना शतक पूरा किया। पारी के दूसरे ओवर में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने उनकी कैच टपकाई थी।

13 Nov 2026, 09:46:23 AM IST India vs New Zealand LIVE Score: रोहित शर्मा का गजब का कैच India vs New Zealand LIVE Score: अक्षर पटेल ने 31वें ओवर में आकर विल यंग और फिन एलन की खतरनाक बन रही पार्टनरशिप को तोड़ा है। रोहित शर्मा ने कवर्स में डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा। फिन एलन 41 के निजी स्कोर पर आउट हुए। यंग 98 रन बनाकर खेल रहे हैं।