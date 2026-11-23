India vs New Zealand Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है। आज यानी मैच के आखिरी दिन शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर है। पहले चार दिन भारतीय टीम ने मैच पर अपना दबदबा बनाया है। इसी दबदबे को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया आखिरी दिन भी अपने नाम करना चाहेगी। पहले 4 दिन में हुए 12 सेशन में भारत ने 8 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 4। यही बताता है कि मैच का झुकाव किस तरफ है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच की पहली पारी में हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बनाए थे। भारत ने इसके जवाब में 720 रन बनाकर अच्छी खासी बढ़त हासिल की। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने इस दौरान शतक ठोके, वहीं 4 अन्य बल्लेबाजों ने 50 बनाई। भारत की नजरें इस मैच को पारी के अंतर से जीतने पर है।