LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs NZ LIVE: वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया, न्यूलीलैंड से है टक्कर

IND vs NZ LIVE: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांचवां और अंतिम मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 की बढ़त बनाई हुई है।

IND vs NZ LIVE: वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया, न्यूलीलैंड से है टक्कर

भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 31 Jan 2026 04:40 PM IST
IND vs NZ 5th T20I LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शनिवार को पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने-सामने होंगी। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 50 रनों से भारत को हराया। भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करते हुए टी20 विश्व कप 2026 का अभियान शुरू करना चाहेगी। भारत आगामी टी20 विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। टीम आगामी टूर्नामेंट में अपनी ट्रॉफी को डिफेंड करने उतरेगी।

31 Jan 2026, 04:40:56 PM IST

IND vs NZ LIVE: टीम इंडिया

IND vs NZ LIVE: भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।

31 Jan 2026, 04:11:49 PM IST

IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड की टीम

IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

31 Jan 2026, 03:34:15 PM IST

IND vs NZ LIVE: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच

IND vs NZ LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। भारत ने सीरीज में 4-1 की बढ़त बनाई है और आखिरी मुकाबला जीतकर विश्व कप में उतरना चाहेगी।

