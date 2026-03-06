कपिल देव ने अभिषेक शर्मा को दिया खास मैसेज, फाइनल से पहले टीम मैनेजमेंट को दी ये सलाह
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने खराब फॉर्म से जूझ रहे युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सलाह दी कि वे अपनी काबिलियत पर शक न करें। पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि अभिषेक जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को थोड़ा समय और समर्थन दिया जाना चाहिए।
पूर्व कप्तान कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में अभिषेक शर्मा को खराब फॉर्म के बावजूद टीम में रखना चाहिये। अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में एकमात्र अर्धशतक जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया है। उन्होंने भारी दबाव वाले मैच में जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि डैथ ओवरों में उसके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वह दुनिया का नंबर एक गेंदबाज क्यों है।
कपिल ने गोल्फ के एक कार्यक्रम से इतर कहा ,'' अपनी टीम पर भरोसा रखो और प्रबंधन को खिलाड़ी पर भरोसा रखना चाहिये। अभिषेक को खुद पर भरोसा रखना होगा कि मैं खेल सकता हूं और मैं खेलूंगा।'' भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड को सात रन से हराया।
कपिल ने कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मैच इतना करीबी होगा। उन्होंने कहा ,'' मुझे नहीं लगा था कि भारत के 250 से ज्यादा रन होने के बाद कोई मुश्किल होगी। यह शानदार मैच था। भारत को जीत की बधाई लेकिन आखिर में जीत क्रिकेट की हुई। मैने इस मैच का पूरा मजा लिया लेकिन एक गेंदबाज के रूप में नहीं।''
उन्होंने कहा ,'' बुमराह दुनिया का नंबर एक गेंदबाज है। वह सर्वश्रेष्ठ है और इसलिये क्योंकि दबाव में अच्छा प्रदर्शन करता है ।'' सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कपिल ने कहा ,'' वह शानदार क्रिकेटर है । कई बार बड़े खिलाड़ी खराब दौर का सामना भी करते हैं जैसे कि अभिषेके साथ हो रहा है लेकिन अगर बड़े खिलाड़ी हैं तो वे वापसी करते हैं । संजू ने पिछले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है ।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
