कुलदीप यादव ने एक विकेट लेकर किया बड़ा कारनामा, दिग्गज लांस क्लूजनर को पीछे छोड़ा

कुलदीप यादव ने रविवार को पहले मुकाबले में ग्लेन फिलिप को आउट करके अफ्रीका के दिग्गज लांस क्लूजनर को वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ा। कुलदीप के नाम 192 विकेट हो गए हैं।

Jan 11, 2026 05:14 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान महंगे साबित हुए। कुलदीप को वडोदरा में खेले गए मुकाबले में सिर्फ एक विकेट मिला। शुरुआती ओवरों में उन्होंने कुछ मौके बनाए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें 34वें ओवर में पहली सफलता मिली और इस विकेट के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 52वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज लांस क्लूजनर को पीछे छोड़ा।

कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड की पारी के 34वें ओवर में बल्लेबाज ग्लेन फिलिप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। श्रेयस अय्यर ने उनका आसान कैच लपका। ग्लेन 19 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ ही कुलदीप यादव ने वनडे में 192 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने लांस क्लूजनर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 171 वनडे मैचों में 192 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार चार विकेट हॉल लिया है, जबकि अपने वनडे करियर के दौरान 6 बार 5 विकेट हॉल हासिल किया था।

कुलदीप यादव ने 118 वनडे मैचों में 192 विकेट झटके हैं। कुलदीप ने वनडे में 9 बार 4 विकेट हॉल हासिल किया है, जबकि दो बार उन्होंने पांच विकेट हॉल हासिल किया है। कुलदीप यादव के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान वनडे में 200 विकेट पूरा करने का सुनहरा मौका है। कुलदीप अगर 200 विकेट पूरे कर लेते हैं, तो वह भारत के लिए वनडे में ये कारनामा करने वाले 10वें गेंदबाज बन जाएंगे।

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले ने 271 मैचों में 337 विकेट लिए हैं। उन्होंने 8 बार चार विकेट और दो बार पांच विकेट हॉल लिया है। कुलदीप यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 184 मैचों में 357 विकेट चटकाए हैं। भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 2025 में वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 11 मैचों में 19 विकेट हासिल किए,

