Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz kl rahul wicket keeping gloves create mystery commentators and spectators were surprised
KL राहुल ने मैदान में पैदा किया ऐसा रहस्य जिसे देख हर कोई रह गया हैरान

KL राहुल ने मैदान में पैदा किया ऐसा रहस्य जिसे देख हर कोई रह गया हैरान

संक्षेप:

वनडे वर्ल्ड कप के समय से ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल के दस्तानों ने भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। यह रहस्य उनकी विकेटकीपिंग की कला से नहीं, बल्कि उनके दस्तानों से जुड़ा है।

Jan 11, 2026 05:57 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम में केएल राहुल की भूमिका पिछले कुछ समय से पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की याद दिलाती है। जिस तरह द्रविड़ ने टीम के संतुलन को बेहतर बनाने और एक अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका देने के लिए विकेटकीपिंग का मोर्चा संभाला था, ठीक वैसे ही राहुल ने ऋषभ पंत की वनडे फॉर्म में गिरावट के बाद दस्ताने थामे और अब वह इस प्रारूप में भारत के नंबर एक विकेटकीपर बन चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हालांकि, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और कीपिंग स्किल्स के साथ-साथ राहुल ने मैदान पर एक ऐसी 'मिस्ट्री' पैदा कर दी है, जिसने प्रशंसकों और क्रिकेट पंडितों को गहरी सोच में डाल दिया है। वनडे वर्ल्ड कप के समय से ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल के दस्तानों ने भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। यह रहस्य उनकी विकेटकीपिंग की कला से नहीं, बल्कि उनके द्वारा पहने जाने वाले दस्तानों के अनोखे और बेमेल रंगों से जुड़ा है।

मैदान पर इस रहस्य का खुलासा तब हुआ जब दर्शकों ने गौर किया कि राहुल विकेटकीपिंग के दौरान एक ही रंग की जोड़ी के बजाय अलग-अलग रंगों के दस्ताने पहने हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में जारी पहले वनडे मैच में राहुल को कीपिंग के दौरान बाएं हाथ में नारंगी और दाएं हाथ में नीले रंग का दस्ताना पहने देखा गया है, जो आमतौर पर क्रिकेट के मैदान पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि विकेटकीपर अमूमन एक ही रंग की जोड़ी का उपयोग करते हैं।

ये भी पढ़ें:कोहली, रोहित या गिल में से कोई एक लगाएगा दोहरा शतक: R अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच के दौरान यह मुद्दा तब और गरमाया जब दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लाइव कमेंट्री के दौरान इस पर सवाल उठाया। उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या यह राहुल की अपनी कोई विशेष पसंद है या उन्हें किट में दस्ताने ही ऐसे मिले हैं। इस दृश्य ने न केवल कमेंटेटरों को बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रशंसकों को हैरान कर दिया है, जहां राहुल के इन 'मिसमैच्ड ग्लव्स' को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं और पोस्ट देखी जा सकती हैं।

आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय देते हुए संभावना जताई है कि शायद राहुल दो अलग-अलग जोड़ी के दस्तानों में से एक-एक दस्ताना चुनकर पहनते हैं, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक वजह अब तक एक गुप्त राज ही बनी हुई है जिसे केवल राहुल ही स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि यह कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल टीम इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड प्लेयर साबित हुए हैं जो हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार रहते हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |