KL राहुल ने मैदान में पैदा किया ऐसा रहस्य जिसे देख हर कोई रह गया हैरान
वनडे वर्ल्ड कप के समय से ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल के दस्तानों ने भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। यह रहस्य उनकी विकेटकीपिंग की कला से नहीं, बल्कि उनके दस्तानों से जुड़ा है।
भारतीय क्रिकेट टीम में केएल राहुल की भूमिका पिछले कुछ समय से पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की याद दिलाती है। जिस तरह द्रविड़ ने टीम के संतुलन को बेहतर बनाने और एक अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका देने के लिए विकेटकीपिंग का मोर्चा संभाला था, ठीक वैसे ही राहुल ने ऋषभ पंत की वनडे फॉर्म में गिरावट के बाद दस्ताने थामे और अब वह इस प्रारूप में भारत के नंबर एक विकेटकीपर बन चुके हैं।
हालांकि, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और कीपिंग स्किल्स के साथ-साथ राहुल ने मैदान पर एक ऐसी 'मिस्ट्री' पैदा कर दी है, जिसने प्रशंसकों और क्रिकेट पंडितों को गहरी सोच में डाल दिया है। वनडे वर्ल्ड कप के समय से ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल के दस्तानों ने भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। यह रहस्य उनकी विकेटकीपिंग की कला से नहीं, बल्कि उनके द्वारा पहने जाने वाले दस्तानों के अनोखे और बेमेल रंगों से जुड़ा है।
मैदान पर इस रहस्य का खुलासा तब हुआ जब दर्शकों ने गौर किया कि राहुल विकेटकीपिंग के दौरान एक ही रंग की जोड़ी के बजाय अलग-अलग रंगों के दस्ताने पहने हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में जारी पहले वनडे मैच में राहुल को कीपिंग के दौरान बाएं हाथ में नारंगी और दाएं हाथ में नीले रंग का दस्ताना पहने देखा गया है, जो आमतौर पर क्रिकेट के मैदान पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि विकेटकीपर अमूमन एक ही रंग की जोड़ी का उपयोग करते हैं।
वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच के दौरान यह मुद्दा तब और गरमाया जब दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लाइव कमेंट्री के दौरान इस पर सवाल उठाया। उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या यह राहुल की अपनी कोई विशेष पसंद है या उन्हें किट में दस्ताने ही ऐसे मिले हैं। इस दृश्य ने न केवल कमेंटेटरों को बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रशंसकों को हैरान कर दिया है, जहां राहुल के इन 'मिसमैच्ड ग्लव्स' को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं और पोस्ट देखी जा सकती हैं।
आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय देते हुए संभावना जताई है कि शायद राहुल दो अलग-अलग जोड़ी के दस्तानों में से एक-एक दस्ताना चुनकर पहनते हैं, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक वजह अब तक एक गुप्त राज ही बनी हुई है जिसे केवल राहुल ही स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि यह कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल टीम इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड प्लेयर साबित हुए हैं जो हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार रहते हैं।