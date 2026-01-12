केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के मुंह से छीनी जीत, लेकिन इस प्लेयर को दिया क्रेडिट; बोले- मेरा दबाव कम किया

संक्षेप: KL Rahul IND vs NZ 1st ODI: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की जीत की नैया पार लगाई। अनुभवी बल्लेबाज ने छठे नंबर पर उतरने के बाद नाबाद 29 रन बनाए।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने वडोदरा के मैदान पर 301 का टारगेट 6 गेंद बाकी रहते चेज किया। विराट कोहली (93), कप्तान शुभमन गिल (56), श्रेयस अय्यर (49) के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा (29) और विकेटकीपर केएल राहुल (नाबाद 29) के बल्ले से अहम पारी निकली। राहुल ने भारत की जीत की नैया पार लगाई। उन्होंने अपनी पारी में 21 गेंद खेलते हुए दो चौके और एक छक्का लगाया। राहुल ने भले ही न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीनी, लेकिन हर्षित को क्रेडिट देना नहीं भूले। वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण हर्षित उनसे पहले बैटिंग करने उतरे थे और उम्मीदों पर खरे खतरे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राहुल और हर्षित ने जोड़े 37 रन एक समय भारतीय टीम 42वें ओवर में 245/5 के स्कोर पर जूझ रही था लेकिन राहुल और हर्षित ने मुश्किल में मोर्चा संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की। हर्षित ने 23 गेंदों का सामना करने के बाद दो चौके और एक छक्का लगाया, जिससे राहुल के ऊपर से प्रेशर काफी कम हो गया। हर्षित 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौटे। उनके जाने के बाद सुंदर को बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। राहुल ने सुंदर के साथ सातवें विकेट के लिए 27 रनों की अटूट पार्टनरशिप की। सुंदर ने सात गेंदों में सात रन बनाए। बॉलिंग करते समय चोटिल हुए ऑलराउंडर को भागने में बहुत तकलीफ हो रही थी।