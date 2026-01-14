IND vs NZ: पांच नंबरी केएल राहुल से 'पंगा' नहीं, रिकॉर्ड करेगा हैरान; क्यों बार-बार होता है ऐसा?

संक्षेप: KL Rahul IND vs NZ 2nd ODI: भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जमाया। उनका पांच नंबर पर उतरने के बाद शानदार रिकॉर्ड है।

अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने बुधवार को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में कमाल कर दिया। रोहित शर्मा (23), विराट कोहली (23) और श्रेयस अय्यर (8) जैसे बल्लेबाज उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके तो राहुल ने शतक ठोका। उन्होंने संकट के समय पांच नंबर पर उतरने के बाद 92 गेंदों में नाबाद 112 रनों की पारी खेली। उन्होंने राजकोट के मैदान पर 11 चौके ठोके और एक छक्का लगाया। यह उनके वनडे करियर का आठवां शतक है। राहुल 50 ओवर फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग से लेकर नंबर तीन, चार, पांच, छह और नंबर सात पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। हालांकि, राहुल जब पांच नंबर पर उतरें तो विरोधी टीम को 'पंगा' नहीं लेना चाहिए। उनका इस पोजिशन पर रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

राहुल के साथ क्यों बार-बार होता है ऐसा? राहुल ने साल 2016 में वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 93 मैचों में 51.67 की औसत से 3359 रन बनाए हैं। वहीं, राहुल ने वनडे में पांचवें नंबर पर उतरने के बाद 33 पारियों में 1477 रन जोड़े हैं, जिसमें औसत 64.21 का रहा। उनका स्ट्राइक रेट 99.4 का है। 33 वर्षीय राहुल ने इस दौरान तीन शतक लगाए हैं जबकि 10 अर्धशतक जमाए। उन्होंने कुल 20 वनडे अर्धशतक ठोके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पांच नंबरी राहुल जब बेहद घातक साबित होते हैं तो टीम मैनेजमेंट बार-बार क्यों उनकी पोजिशन में बदलाव करता है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में छह नंबर खेलने आए थे और नाबाद 29 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। वह फिलहाल भारतीय वनडे टीम में विकेटकीपर की भूमिका भी निभा रहे हैं।