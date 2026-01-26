Cricket Logo
T20I में मैच में सबसे ज्यादा बार 20 या कम रन देने वाले भारतीय गेंदबाज, बुमराह का दबदबा

संक्षेप:

बुमराह और बिश्नोई ने अपनी शानदार गेंदबाजी के द्वारा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे कम रन देने वाले गेंदबाजों की सूची में स्थान बनाया है। एक तरफ जहां 20 बार यह कारनामा किया है, वहीं रवि बिश्नोई ने यह उपलब्धि 6वीं बार हासिल की है।

Jan 26, 2026 05:26 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विशेष रूप से, जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से कीवी टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 153/9 के स्कोर पर सीमित करने में मुख्य भूमिका निभाई। बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ जसप्रीत बुमराह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 20 या उससे कम रनों का स्पेल डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। वहीं लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे रवि बिश्नोई ने भी दिखाया कि उनके पास क्या खास प्रतिभा है, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया जाना चाहिए। बुमराह के साथ युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी मध्य ओवरों में कीवी बल्लेबाजों को अपने जाल में उलझाए रखा, जिससे वे खुलकर शॉट नहीं खेल सके। बिश्नोई ने अपने कोटे के निर्धारित 4 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

बुमराह और बिश्नोई ने अपनी शानदार गेंदबाजी के द्वारा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे कम रन देने वाले गेंदबाजों की सूची में स्थान बनाया है। एक तरफ जहां 20 बार यह कारनामा किया है, वहीं रवि बिश्नोई ने यह उपलब्धि 6वीं बार हासिल की है। इस सूची में 14 बार 20 या उससे कम रन देकर कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर हैं। अक्षर पटेल ने ऐसा 12 बार किया है और अपनी किफायती गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नाम भी इस सूची में हैं। अश्विन ने 11 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 या उससे कम रन दिए हैं। अनुभवी स्पिनर और टी-20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके रवींद्र जडेजा ने यह कारनामा 11 बार किया है और वे सूची में 5वें स्थान पर हैं। रवि बिश्नोई 6 बार 20 या उससे कम रन देकर लिस्ट में यूजी चहल के साथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर हैं, लेकिन खास बात यह है कि बिश्नोई ने बाकी सभी गेंदबाजों से कम मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। हरभजन सिंह ने यह कारनामा 9 बार किया है, जबकि स्विंग के जादूगर भुवनेश्वर कुमार ने यह उपलब्धि 8 बार हासिल की है।

T20I में मैच में सबसे ज्यादा बार 20 या कम रन देने वाले भारतीय गेंदबाज

• जसप्रीत बुमराह: 20 बार

• कुलदीप यादव: 14 बार

• अक्षर पटेल: 12 बार

• रविचंद्रन अश्विन: 11 बार

• रवींद्र जडेजा: 10 बार

• हरभजन सिंह 9 बार

• भुवनेश्वर कुमार 8 बार

• रवि बिश्नोई: 6 बार

• युजवेंद्र चहल 6 बार

गुवाहटी में खेले गए मैच की बात करें तो भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। आगामी विश्व कप के लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

