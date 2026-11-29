जसप्रीत बुमराह ने जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा, विदेश में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय बॉलर
विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह ने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है। श्रीनाथ ने भारत के लिए 184 मैच खेले और 340 विकेट हासिल किए। बुमराह के नाम अब 341 विकेट हैं।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने रन रोकने के साथ विकेट भी चटकाए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को विदेशी दौरों पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दो विकेट लेकर बुमराह ने इस खास सूची में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे मैच के तीसरे दिन रविवार को अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 133 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने इस तरह से 243 रन की बढ़त हासिल कर ली है। उसने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत 246 रन ही बना सका। इस तरह से न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 110 रन की बढ़त हासिल की।
जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। निकोल्स का विकेट लेने के साथ उन्होंने टेस्ट में 241 टेस्ट विकेट हासिल कर लिए हैं। वहीं उनके नाम अब 341 इंटरनेशनल विकेट हो गए हैं। बुमराह का तीनों फॉर्मेट में घर के बाहर ये 142वां इंटरनेशनल मैच है और अब उनके नाम 341 विकेट हो गए हैं। श्रीनाथ ने भारत के लिए विदेशी धरती पर 184 मैच खेले और 211 पारियों में 340 विकेट हासिल किए।
विदेशी मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
भारत के लिए विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। उन्होंने घर से बाहर 248 मैचों में 477 खिलाड़ियों को आउट किया। इस लिस्ट में जहीर खान दूसरे नंबर पर है। उन्होंने 199 मैचों में 398 विकेट लिए हैं। भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव ने 206 मैचों में 368 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुमराह के नाम 142 मैचों में 341 विकेट हो गए हैं।
इससे पहले ध्रुव जुरेल (88) और पिछल्लु बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के दम पर भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को 246 स्कोर पहुंचा कर फालोऑन बचा लिया था। भारत का आखिरी विकेट 87वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल के रूप में गिरा। उन्हें काइल जेमीसन ने आउट किया। ध्रुव जुरेल ने 170 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 88 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 46 ओवरों में तीन विकेट पर 133 रन बना लिये है। रचिन रवींद्र (नाबाद 46) और डैरिल मिशेल (नाबाद पांच) क्रीज पर मौजूद है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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