जसप्रीत बुमराह ने आलोचकों को दिया तगड़ा जवाब, बोले- मुझे 6 महीने का टाइम दिया था…

संक्षेप:

जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अपने देश के लिए 10 साल खेलना, ऑलराउंडर न होते हुए, एक प्योर फास्ट बॉलर होते हुए, आप जानते हैं, दर्द और तकलीफों, अंदाजों, राय से लड़ते हुए। क्योंकि जब लोगों ने मुझे देखा, तो उन्हें नहीं लगा था कि मैं ज्यादा समय तक खेल पाऊंगा।

Jan 26, 2026 12:30 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे किए हैं। पिछले एक दशक में उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हर फॉर्मेट में छाप छोड़ी है और एक बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं। हालांकि उनके करियर की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह के एक्शन को देखकर क्रिकेट पंडित कयास लगाया करते थे कि उनके करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। जसप्रीत बुमराह का एक्शन काफी हटकर है, जो इंजरी प्रोन भी है। हालांकि बुमराह ने सभी परेशानियों को पार कर इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे किए।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में उन्होंने कातिलाना गेंदबाजी कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। बुमराह ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 17 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन का इनाम प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड के रूप में मिला।

बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे करने पर कहा, "ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बचपन में सिर्फ एक मैच खेलने का सपना देखा था और आप जानते हैं, अपने देश के लिए 10 साल खेलना, ऑलराउंडर न होते हुए, एक प्योर फास्ट बॉलर होते हुए, आप जानते हैं, दर्द और तकलीफों, अंदाजों, राय से लड़ते हुए। क्योंकि जब लोगों ने मुझे देखा, तो उन्हें नहीं लगा था कि मैं ज्यादा समय तक खेल पाऊंगा।

लोगों ने मुझे छह महीने का टाइम दिया था। तो यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सच में गर्व है कि इतने लंबे समय तक अपने देश के लिए खेलना और उम्मीद है कि यह सफर जारी रहेगा लेकिन यह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं इसे अपने साथ रखूंगा।”

हां, जब हर्षित और हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यहां सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। जाहिर है, जब मैं आया, तो बॉल थोड़ी घिस गई थी। इसलिए आमतौर पर, सफेद बॉल ज्यादा देर तक स्विंग नहीं करती। तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, मैं कैसे कोशिश करना चाहता था। तो मैंने वही करने की कोशिश की।

(क्या उन्हें पुरानी या नई बॉल से बॉलिंग करने में कोई प्रेफरेंस है?) जब तक मैं टीम के लिए कुछ कर पा रहा हूं, मैं खुश हूं। इसलिए अगर टीम चाहती है कि मैं नई बॉल से बॉलिंग करूं तो मैं बहुत खुश हूं, अगर वे चाहते हैं कि मैं आखिर में बॉलिंग करूं, तो मैं वह भी करने को तैयार हूं। मैंने एशिया कप में भी ऐसा किया था। वह मेरे लिए एक नया रोल था। मैंने पहले कभी इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया था। सिर्फ तीन ओवर बॉलिंग करना, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इसलिए मैं भी फ्लेक्सिबल हूं।"

