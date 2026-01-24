लंच में क्या खाया था? ईशान किशन ने खोला अपनी तूफानी बैटिंग का राज

संक्षेप: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मैच के बाद उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग का राज खोला।

IND vs NZ टी20 सीरीज में ईशान किशन पर हर किसी की निगाहें थी। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे किशन को डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने की इनाम मिला। उन्हें सीधे वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह दी गई, हालांकि इससे पहले उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट होना था। ईशान किशन का चयन तो वैसे बतौर बैकअप ओपनर और विकेट कीपर हुआ था, मगर तिलक वर्मा के चोटिल होने की वजह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग XI में मौका मिला। पहले टी20 में तो किशन कुछ कमाल नहीं कर पाए, मगर दूसरे मुकाबले में तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। न्यूजीलैंड से मिले 209 के टारगेट का पीछा करते हुए किशन ने 76 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 6/2 के स्कोर के बाद भी किशन नहीं डरे और तूफानी अंदाज में बैटिं की। ईशान किशन ने अब अपनी बैटिंग का राज खोला है।

मैच के बाद जब ईशान किशन से पूछा गया कि उन्हें आज लंच में क्या खाया था? तो उन्होंने जवाब में कहा, “लंच में कुछ खास नहीं, मैंने बस नॉर्मल खाना खाया। मैं आज जो करना था, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था और इस गेम के लिए बहुत अच्छे माइंडसेट में था। कभी-कभी आपको समझ आता है कि आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आपको बस अच्छे माइंडसेट में रहना होता है और बॉल को देखकर अच्छे शॉट्स खेलने होते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्रॉस-बैटेड शॉट नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन मैं फिर भी पावरप्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में, जब आप 200 से ज़्यादा का टोटल चेज कर रहे होते हैं, तो आपको पावरप्ले में अच्छे रन बनाने होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसी बैटिंग कर रहे हैं।”