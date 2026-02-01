'जब आप खेल रहे थे तब मैं अपने चाकू की धार तेज कर रहा था'..., ईशान किशन के शतक पर क्या बोले अश्विन?
ईशान किशन की टीम से बाहर रहने की अवधि का जिक्र करते हुए अश्विन ने प्रेरणादायक उदाहरण दिया। उन्होंने किशन की तुलना महाभारत के पांडवों से की, जो वनवास के दौरान युद्ध की तैयारी के लिए अस्त्र-शस्त्रों पर धार दे रहे थे। अश्विन ने कहा अगर कोई ईशान किशन से पूछे कि वह टीम से बाहर रहकर क्या कर रहे थे, तो
भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की हालिया शानदार वापसी की जमकर सराहना की है। अश्विन का मानना है कि किशन की बल्लेबाजी अब एक नए और बड़े स्तर पर पहुंच गई है। किशन ने टीम प्रबंधन के लिए विश्व कप चयन को लेकर एक 'सुखद सिरदर्द' (good headache) पैदा कर दिया है। अश्विन के अनुसार, मैदान पर ईशान का प्रदर्शन केवल एक साधारण पारी नहीं थी, बल्कि यह चयनकर्ताओं के लिए एक कड़ा स्टेटमेंट है कि वे आगामी बड़े टूर्नामेंटों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किशन की आक्रामकता और रनों की भूख ने उन्हें फिलहाल अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में टीम की पहली पसंद के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया है।
ईशान किशन की टीम से बाहर रहने की अवधि का जिक्र करते हुए अश्विन ने एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण दिया। उन्होंने किशन की तुलना महाभारत के पांडवों से की, जो वनवास के दौरान युद्ध की तैयारी के लिए अपने अस्त्र-शस्त्रों को धार दे रहे थे। अश्विन ने किशन के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, "अगर कोई ईशान किशन से पूछे कि वह टीम से बाहर रहकर क्या कर रहे थे, तो वे गर्व से कह सकते हैं- 'जब आप सब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे, तब मैं अपने चाकू की धार तेज कर रहा था।" अश्विन का मानना है कि ईशान ने इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने में किया और वे पहले से दोगने बेहतर खिलाड़ी बनकर लौटे हैं।
तकनीकी कौशल और खेल में आए बदलावों पर बात करते हुए अश्विन ने जोर दिया कि ईशान के आत्मविश्वास और शॉट रेंज में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने विशेष रूप से मिचेल सेंटनर के खिलाफ किशन द्वारा खेले गए एक अविश्वसनीय शॉट का उदाहरण दिया, जहां वे ऑफ-स्टंप के काफी बाहर जाकर शफल हुए और एक शानदार प्रहार किया। अश्विन ने इस पारी को इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय करार दिया। ईशान किशन के मुरीद होते हुए अश्विन ने कहा कि इसके लिए कोई भी तारीफ कम है। किशन ने मैदान के चारों ओर रन बटोरकर यह साबित किया है कि वे स्पिन और तेज गेंदबाजी, दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी और निडर होकर खेल सकते हैं।
अश्विन ने ईशान किशन और संजू सैमसन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा पर भी अपनी बेबाक राय साझा की। उन्होंने आंकड़ों और हालिया फॉर्म का हवाला देते हुए बताया कि प्योर बैटिंग इम्पैक्ट और मोमेंटम के मामले में ईशान फिलहाल संजू से काफी आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि अश्विन ने स्वीकार किया कि किशन की विकेटकीपिंग में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की ताकत ने उन्हें वर्ल्ड कप के लिए सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। अश्विन के शब्दों में, किशन की बल्लेबाजी अब यह सवाल पूछ रही है, "मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा हूं, आप में से कितने मेरे साथ आ रहे हैं?" जो उनके मौजूदा आत्मविश्वास को बखूबी दर्शाता है।