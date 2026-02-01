Cricket Logo
टी-20I सबसे तेज शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय बैटर बने ईशान किशन, जानिए टॉप-4 में कौन?

टी-20I सबसे तेज शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय बैटर बने ईशान किशन, जानिए टॉप-4 में कौन?

संक्षेप:

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शतकीय पारी खेली। वे भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। टॉप-4 में उनसे पहले कौन है आइए आज हम आपको बताते हैं।

Feb 01, 2026 06:13 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए पांचवें टी-20 मुकाबले में ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने मात्र 42 गेंदों में अपना शतक पूरा कर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। किशन की इस अद्भुत पारी ने न केवल भारत को न्यूजीलैंड पर 46 रनों से जीत दिलाई, बल्कि उन्हें भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर दिया है। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की यह श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली है।

ईशान किशन ने इस ऐतिहासिक पारी में कुल 103 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने मात्र 43 गेंदों का सामना किया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 239.53 रहा। किशन ने अपनी पारी के दौरान मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी-20 क्रिकेट के सबसे बड़े स्कोरों में से एक है।

इस मुकाबले में ईशान किशन के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। सूर्यकुमार को उनके निरंतर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने घातक प्रदर्शन करते हुए 51 रन देकर 5 विकेट झटके, जिससे कीवी टीम का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया।

भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें तो सबसे तेज टी-20 शतक लगाने का कीर्तिमान रोहित शर्मा के नाम है। ईशान किशन के 42 गेंदों वाले इस शतक ने उन्हें अब रोहित शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे दिग्गजों के विशेष क्लब में शामिल कर दिया है। किशन की इस उपलब्धि ने आगामी विश्व कप के लिए चयनकर्ताओं के सामने सुखद चुनौती पेश कर दी है, क्योंकि वे अब भारत के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक सलामी बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं।

भारत के लिए सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक (शीर्ष-5):

1. रोहित शर्मा: 35 गेंद (बनाम श्रीलंका, 2017)

2.अभिषेक शर्मा: 37 गेंद(बनाम इंग्लैंड, 2025)

3. संजू सैमसन: 40 गेंद (बनाम बांग्लादेश, 2024)

4. तिलक वर्मा: 41 गेंद (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024)

5. ईशान किशन: 42 गेंद (बनाम न्यूज़ीलैंड, 2026)

5. सूर्यकुमार यादव: 45 गेंद (बनाम श्रीलंका, 2023)

