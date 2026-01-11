IND vs NZ: भारत की प्लेइंग XI पर इरफान पठान ने उठाया सवाल, बोले- इसकी कोई तो वजह होगी

संक्षेप: India vs New Zealand 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम 6 गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरी। भारत ने नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं दिया। ऐसे में इरफान पठान ने सवाल उठाया है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच रविवार को वडोदरा के मैदान पर खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने वडोदरा में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम यहां 6 गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरी। पेस अटैक की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को मिली। कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने स्पिन विभाग का जिम्मा संभाला। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे में मेजबान टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से पूछा कि नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है?

इरफान ने जियो हॉटस्टार पर कहा, "अगर आप उसे नहीं खिलाते हैं तो आप उसे ऑलराउंडर के तौर पर तैयार नहीं कर सकते। उसे चुना जाता है और वह टीम के साथ ट्रैवल करता है लेकिन इलेवन में शामिल नहीं होता। कोई तो वजह होगी कि उसे इलेवन में नहीं चुना जा रहा।" बता दें कि 22 वर्षीय नीतीश तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अब तक दो वनडे मैच खेले हैं। नीतीश ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे डेब्यू किया था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। वह 10 टेस्ट और चार टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं।

गौरतलब है कि शुभमन गिल ने पहले वनडे में टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है। ओस में बॉलिंग करना एक चैलेंज है। ओस आने पर लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा। खिलाड़ियों ने विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेले हैं, सभी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। टीम में माहौल अच्छा है। हम 6 बॉलर के साथ उतर रहे हैं।'' वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, ''पिच अच्छी लग रही, हम भी पहले बॉलिंग करते लेकिन बैटिंग मिलने पर खुश हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी सीरीज है।''