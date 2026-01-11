Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Irfan Pathan questions India playing XI in 1st ODI says There must be some reason for this
IND vs NZ: भारत की प्लेइंग XI पर इरफान पठान ने उठाया सवाल, बोले- इसकी कोई तो वजह होगी

IND vs NZ: भारत की प्लेइंग XI पर इरफान पठान ने उठाया सवाल, बोले- इसकी कोई तो वजह होगी

संक्षेप:

India vs New Zealand 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम 6 गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरी। भारत ने नीतीश कुमार रेड्डी को मौका नहीं दिया। ऐसे में इरफान पठान ने सवाल उठाया है।

Jan 11, 2026 05:09 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच रविवार को वडोदरा के मैदान पर खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने वडोदरा में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम यहां 6 गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरी। पेस अटैक की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को मिली। कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने स्पिन विभाग का जिम्मा संभाला। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे में मेजबान टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से पूछा कि नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इरफान ने जियो हॉटस्टार पर कहा, "अगर आप उसे नहीं खिलाते हैं तो आप उसे ऑलराउंडर के तौर पर तैयार नहीं कर सकते। उसे चुना जाता है और वह टीम के साथ ट्रैवल करता है लेकिन इलेवन में शामिल नहीं होता। कोई तो वजह होगी कि उसे इलेवन में नहीं चुना जा रहा।" बता दें कि 22 वर्षीय नीतीश तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अब तक दो वनडे मैच खेले हैं। नीतीश ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे डेब्यू किया था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। वह 10 टेस्ट और चार टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं।

ये भी पढ़ें:शमी कैसे कर सकते हैं टीम इंडिया में वापसी? पठान ने बताया ये आखिरी तरीका

गौरतलब है कि शुभमन गिल ने पहले वनडे में टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है। ओस में बॉलिंग करना एक चैलेंज है। ओस आने पर लाइट्स में बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा। खिलाड़ियों ने विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेले हैं, सभी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। टीम में माहौल अच्छा है। हम 6 बॉलर के साथ उतर रहे हैं।'' वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, ''पिच अच्छी लग रही, हम भी पहले बॉलिंग करते लेकिन बैटिंग मिलने पर खुश हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी सीरीज है।''

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Irfan Pathan Nitish Reddy India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |