भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पद्मनाभस्वामी मंदिर में की पूजा, कप्तान सूर्यकुमार के साथ कोच भी रहे मौजूद

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के सात खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले शुक्रवार सुबह प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन किए और प्रार्थना की।

भारतीय टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और टी20 के अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कम से कम सात सदस्यों ने शुक्रवार को सुबह श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। भारतीय टीम के खिलाड़ी 29 जनवरी को तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे और शुक्रवार सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर मंदिर गए। भारतीय टीम ने जारी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की। चौथा मैच न्यजूीलैंड ने 50 रन से जीतकर वापसी की है।

सूत्रों के अनुसार खिलाड़ी मंदिर के लिए पारंपरिक परिधान में पहुंचे। इस समूह में भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर अक्षर पटेल तथा बल्लेबाज रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती शामिल थे। इसके अलावा गेंदबाज कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई तथा फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। निर्णायक मुकाबले से पहले दुआ करने के लिए टीम के सदस्य मंदिर में 30 मिनट तक रहे। समृद्ध इतिहास और अलंकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शनिवार को खेला जाएगा।