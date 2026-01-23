Cricket Logo
टी-20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज, टॉप-10 में अर्शदीप का 3 बार नाम
टी-20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज, टॉप-10 में अर्शदीप का 3 बार नाम

अर्शदीप सिंह के लिए यह पहला मौका नहीं है जब वे इतने महंगे साबित हुए हों। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए एक पारी में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप का नाम अब कई बार दर्ज हो चुका है। उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा था।

Jan 23, 2026 09:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया है। भारत की ओर से सबसे निराशाजनक प्रदर्शन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का रहा, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में बिना कोई सफलता हासिल किए 53 रन लुटा दिए।

मैच की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने अर्शदीप के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अर्शदीप के पहले दो ओवरों में ही 18-18 रन बटोरकर भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी। हालांकि मध्य ओवरों में भारतीय स्पिनरों ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन पारी के अंतिम ओवर (20वें ओवर) में अर्शदीप ने एक बार फिर 17 रन खर्च कर दिए। इस ओवर में जाकरी फॉल्क्स ने उन्हें एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि 4 रन 'बाई' के रूप में भी गए। अर्शदीप का इकोनॉमी रेट आज 13.25 का रहा, जिसने कीवी टीम को बिना किसी व्यक्तिगत अर्धशतक के भी 200 के पार पहुंचाने में मदद की।

अर्शदीप सिंह के लिए यह पहला मौका नहीं है जब वे इतने महंगे साबित हुए हों। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए एक पारी में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप का नाम अब कई बार दर्ज हो चुका है। उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में रहा था, जहां उन्होंने 62 रन दिए थे। इसके अलावा, दिसंबर 2025 में भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 54 रन खर्च किए थे। आज के 53 रनों के स्पेल ने उन्हें एक बार फिर भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खर्चीले गेंदबाजों की अनचाही फेहरिस्त में शामिल कर दिया है।

इस सूची में शीर्ष पर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है, जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 68 रन दिए थे। अर्शदीप की यह 'डेथ ओवर' गेंदबाजी भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, खासकर तब जब टीम लक्ष्य का बचाव कर रही हो। हालांकि, आज के मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप ने यह रन लुटाए हैं।

टी-20I में एक पारी में सर्वाधिक रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाज (Top-10):

1. प्रसिद्ध कृष्णा: 68 रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी, 2023)

2. युजवेंद्र चहल: 64 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2018)

3. अर्शदीप सिंह: 62 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2022)

4. जोगिंदर शर्मा: 57 रन (बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007)

5. दीपक चाहर: 56 रन (बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2019)

6. उमरान मलिक: 56 रन (बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2022)

7. क्रुणाल पांड्या: 55 रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, 2018)

8. आवेश खान: 55 रन (बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024)

9. अर्शदीप सिंह / हर्षित राणा / वरुण चक्रवर्ती / रवि बिश्नोई / युसूफ पठान: 54 रन।

10. अर्शदीप सिंह / मोहम्मद सिराज / मोहम्मद शमी/ आवेश खान/ अक्षर पटेल/ शिवम मावी/वरुण चक्रवर्ती : 53 रन (अर्शदीप ने आज रायपुर में 53 रन दिए)।

