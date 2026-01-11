हाईस्कोरिंग मुकाबले में भारत ने मारी बाजी, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया; कोहली शतक से चूके

संक्षेप: भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 301 रनों के लक्ष्य को भारत ने 6 गेंद शेष रहते जीत लिया। इसके साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत ने न्यूजीलैंड को वड़ोदरा में खेले गए पहले वनडे में 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए, इसके जवाब में भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन अंतिम ओवरों में लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने के कारण भारतीय टीम दबाव में पहुंच गई थी। भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत की ओर से पूर्व कप्तान विराट कोहली ने सर्वाधिक 93 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमिसन ने 4 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

राहुल-कोहली ने दिखाया दम 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने धीमी शुरुआत की थी लेकिन फिर गियर बदले और रन बटोरे। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 9वें ओवर में 29 गेंद में 26 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 71 गेंद में 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने तेजी से रन बटोरे। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी हुई। विराट कोहली 91 गेंद में 93 रन बनाकर आउट हुए। वह शतक से चूक गए। वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 49 रन बनाए। हर्षित राणा ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 29 रन बनाए। केएल राहुल ने आखिरी ओवरों में हर्षित राणा और फिर चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 21 गेंद में 29 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया।

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (84), हेनरी निकोल्स (62) और डेवोन कॉनवे (56) के अर्धशतकों की मदद से रविवार को तीन मैच की वनडे श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले में भारत के खिलाफ आठ विकेट पर 300 रन बनाए। भारत के सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज डेरिल मिचेल अपनी जुझारू पारी से उम्मीदों पर खरे उतरे जिससे न्यूजीलैंड की टीम मध्य क्रम के लड़खड़ाने के बावजूद उबरने में सफल रही।

कॉनवे और हेनरी के बीच शतकीय साझेदारी कॉनवे और निकोल्स ने आदर्श शुरुआत कराई लेकिन न्यूजीलैंड का मध्य क्रम इसका फायदा उठाने में विफल रहा। इसके बाद मिचेल ने 71 गेंद की पारी के दौरान पांच चौके और तीन छक्के लगाए जबकि निकोल्स की 69 गेंद की पारी में आठ चौके जड़े थे। कॉनवे ने 67 गेंद में छह चौके और एक छक्का लगाया। भारत के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो दो विकेट लिए जबकि स्पिनरों में कुलदीप यादव को एक विकेट मिला।

सलामी बल्लेबाज कॉनवे और निकोल्स ने पहले 21 ओवरों में 117 रन की साझेदारी की लेकिन राणा (65 रन देकर दो विकेट) के दूसरे स्पेल ने कमाल कर दिया जिसमें उन्होंने दो ओवर में 13 रन देकर दो विकेट झटके। इसके बाद घरेलू टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए। न्यूजीलैंड का स्कोर 22वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 117 रन से 38वें ओवर में पांच विकेट पर 198 रन हो गया। लेकिन मिचेल डटे रहे।

राणा ने 22वें ओवर में कॉनवे और निकोल्स के बीच शतकीय साझेदारी का अंत किया। उनकी ऑफ-कटर गेंद निकोल्स से दूर जा रही थी लेकिन बल्लेबाज ने आगे बढ़कर इसे खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई, जिससे भारत को पहली सफलता मिली।

राणा ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए धीमी गेंदों के साथ कुछ तेज रफ्तार की गेंद भी डालीं। लेकिन 24वें ओवर की आखिरी गेंद कॉनवे के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों पर लग गई। अगर कुलदीप यादव ने पांचवें ओवर में थर्ड मैन पर एक आसान कैच पकड़ लिया होता तो भारत को पहले विकेट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, तब निकोल्स पांच रन पर थे।