भारत ने वेस्टइंडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया चकनाचूर, 60 गेंद रहते मैच जीतकर रच दिया इतिहास

संक्षेप: भारतीय टीम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली टीम बन गई है, जिसने 150 से ऊपर का स्कोर महज 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया हो। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।

भारत ने रविवार को एकतरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला जीतकर भारत ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है और सीरीज भी अपने नाम कर ली है। गेंद के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल में 150 से अधिक के टारगेट का पीछा करते हुए किसी भी टीम (फुल मेंबर) की ये सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। भारत ने संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवाने के बाद ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार पारियों की बदौलत सिर्फ 10 ओवर में ही मैच जीत लिया।

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने वह कर दिखाया जो आज तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई 'फुल मेंबर' टीम नहीं कर पाई थी। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 60 गेंदें शेष (10 ओवर) रहते ही जीत दर्ज कर ली। 150 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो गया है। भारत ने वेस्टइंडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जोकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 में बनाया था। अफ्रीका ने 37 गेंद शेष रहते मुकाबला जीता था।

अभिषेक-सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मैच की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई। चौथे ओवर में ईश सोढ़ी ने इशान किशन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इशान किशन ने 13 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 28 रनों की पारी खेली। भारत ने 10 ओवरों में दो विकेट पर 155 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अभिषेक ने 14 गेंद में जड़ा अर्धशतक इस दौरान अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अभिषेक (14 गेंद) में अपना अर्धशतक पूरा कर हार्दिक पंड्या (16 गेंद) को पीछे किया। इस सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी भी युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सात चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए नाबाद 68 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए नाबाद 57 रन बनाये। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह टी-20 में भारत की लगातार 10वीं जीत है। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और ईश सोढ़ी ने एक-एक विकेट लिये।

बुमराह-बिश्नोई ने किया कमाल इससे पहले जसप्रीत बुमराह (तीन विकेट), रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 153 के स्कोर पर रोक दिया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 34 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये।

डेवोन कॉनवे (एक) को हर्षित राणा ने आउट किया। रचिन रविंद्र (चार) को हार्दिक पंड्या ने तथा टिम साइफर्ट (12) को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई। 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मार्क चैपमैन 23 गेंदों में 32 रन को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया।