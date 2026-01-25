Cricket Logo
भारत ने टी-20I में बनाया पावरप्ले का 5वां सबसे बड़ा स्कोर, टॉप-5 में ये देश शामिल

संक्षेप:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी-20 अंतररराष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने पावरप्ले के पहले 6 ओवरों में 94/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बन गया है।

Jan 25, 2026 11:00 pm IST Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और मात्र 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर 155 रन बना लिए। इस मुकाबले में भारत ने पावरप्ले के पहले 6 ओवरों में 94/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बन गया है। भारतीय टीम की इस प्रचंड बल्लेबाजी ने कीवी गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और गुवाहाटी के दर्शकों को रनों की बारिश देखने को मिली।

इस रिकॉर्ड-तोड़ पावरप्ले स्कोर के मुख्य सूत्रधार युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने मात्र 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्के लगाए, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 340.00 का रहा। उनके साथ ईशान किशन ने भी 13 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेलकर पावरप्ले के स्कोर को गति दी। वैश्विक स्तर पर गौर करें तो यह 94 रनों का स्कोर अब दुनिया के शीर्ष पावरप्ले स्कोर्स की सूची में शामिल हो गया है। गौरतलब है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पावरप्ले स्कोर 95/1 है, जो साल 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ बना था। इसके बाद अब गुवाहाटी का यह स्कोर दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है।

केवल बल्लेबाजी ही नहीं, भारत ने गेंदबाजी में भी बेहतरीन अनुशासन दिखाया। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे न्यूज़ीलैंड की टीम 153/9 के स्कोर पर ही सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी नाबाद 57 रनों की कप्तानी पारी खेली और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए मात्र 40 गेंदों में 102 रनों की अटूट साझेदारी की। भारत ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीतकर सीरीज में अपना दबदबा साबित किया है। इस ऐतिहासिक जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम अब टी-20 क्रिकेट में 'निडर बल्लेबाजी' के नए युग की शुरुआत कर चुकी है।

T20I इतिहास के टॉप-5 सबसे बड़े पावरप्ले स्कोर

1. 113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड (2024)

2. 102/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2023)

3. 98/4 - वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (2021)

4. 95/1 - भारत बनाम इंग्लैंड (2025)

5. 94/2 - भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

