टी-20I में भारत ने सबसे तेज 200+ का स्कोर चेस कर रचा इतिहास, पाकिस्तान के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मात्र 15.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने टी-20I में 200 से अधिक रनों का लक्ष्य सबसे कम गेंदों में हासिल करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है।
भारतीय क्रिकेट टीम ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मात्र 15.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय (पूर्ण सदस्य देशों के बीच) में 200 से अधिक रनों का लक्ष्य सबसे कम गेंदों में हासिल करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत ने यह मैच 28 गेंदें शेष रहते जीता, जिसने पाकिस्तान द्वारा 2025 में बनाए गए 24 गेंदें शेष रहने के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
इस धमाकेदार जीत के सूत्रधार ईशान किशन रहे, जिन्होंने लगभग 2 साल और 3 महीने के अंतराल के बाद टीम में वापसी करते हुए पावरप्ले के भीतर ही मात्र 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। किशन ने अपनी 32 गेंदों की पारी में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और 36 गेंदों में नाबाद 81 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। सूर्या और शिवम दुबे (35*) की तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 16वें ओवर की शुरुआती गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली।
भारत की इस उपलब्धि ने पाकिस्तान के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है, जो उन्होंने 21 मार्च 2025 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ बनाया था। उस मैच में पाकिस्तान ने 205 रनों के लक्ष्य को 16 ओवरों में हासिल किया था और 24 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने तब 45 गेंदों में नाबाद 105 रनों की पारी खेली थी। हालांकि, अब भारत ने 28 गेंदें शेष रहते 209 रन बनाकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का सबसे तेज 200+ सफल रन चेज अपने नाम कर लिया है।
भारत के लिए यह जीत कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक होने के साथ-साथ इसलिए भी इसका महत्व है क्योंकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 24 पारियों के बाद अर्धशतकीय पारी खेलकर लय में दिखे हैं।