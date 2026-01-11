Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz india captain Shubman Gill Hopes to See virat Kohli Run Machine Momentum Continue
विराट कोहली के प्रदर्शन पर शुभमन गिल बोले- उम्मीद है हमारे लिए ऐसे ही आगे भी रन बनाते रहेंगे

विराट कोहली के प्रदर्शन पर शुभमन गिल बोले- उम्मीद है हमारे लिए ऐसे ही आगे भी रन बनाते रहेंगे

संक्षेप:

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह बल्लेबाजी को बेहद आसान बना देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोहली ऐसे ही टीम के लिए रन बनाते रहेंगे।

Jan 11, 2026 11:18 pm ISTHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि विराट कोहली जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे है। उम्मीद है वह आगे भी हमारे लिए रन बनाते रहेंगे। रविवार को न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराने के बाद गिल ने कहा कि टीम के लिए योगदान बेहद सुखद होता है विशेषकर जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हों। विराट कोहली (93), कप्तान शुभमन गिल (56) और श्रेयस अय्यर (49) की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने रविवार को पहले वनडे मुकाबले में छह गेंदे शेष रहते न्यूजीलैंड को चार विकेट से शिकस्त दी। केएल राहुल ने भारत के लिए विजयी छक्का लगाया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। विराट कोहली को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, ''हर स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है कि वह वर्तमान में रहे और मैं भी यही कोशिश करता हूं। जिस तरह से कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं वह बल्लेबाजी को बेहद आसान बना देते हैं। हमें उम्मीद है कि वह हमारे लिए ऐसे ही रन बनाते रहेंगे। अर्शदीप ने पिछली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था और सिराज पिछली सीरीज में नहीं खेले थे इसलिए रोटेशन को ध्यान में रखते हुए सिराज को अवसर दिया गया। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अधिक मैच नहीं हैं। वॉशिंगटन को साइड स्ट्रेन है और वह स्कैन के लिए जाएंगे।''

मैच विजयी छक्का लगाने वाले के एल राहुल ने कहा कि अंतिम चार और पांच ओवर में हर्षित ने अपना काम किया और उन्होंने मेरे ऊपर से दबाव कम कर दिया। मैं अंत में बेहद शांत मन से बल्लेबाजी कर रहा था क्योंकि हमें अधिक रन नहीं चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि वह दौड़ नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से गेंदों को हिट किया। पिच में अधिक बदलाव नहीं आया और मुझे लगता है कि पूरे 100 ओवर पिच एक ही तरह से खेली, नई गेंद से बल्लेबाजी करना आसान होता है।

ये भी पढ़ें:सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली दूसरे नंबर पर पहुंचे

रोहित, शुभमन और कोहली ने स्टेज सेट किया, विकेट आगे चलकर धीमी हुई लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे लिए काम आसान कर दिया। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम रही है जो आसानी से हार नहीं मानती है और मुकाबले में वापस आने के लिए तैयार रहती है। यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच रोमांचक होता है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |