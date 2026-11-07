भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता लगातार दूसरा मैच, मगर टारगेट चेज करने में छूटे पसीने

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरा वनडे मैच जीता है। लेकिन बारिश से प्रभावित दोनों मुकाबले में भारत को टारगेट चेज करने में काफी मेहनत करनी पड़ी है।

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में लगातार दो मैच जीत लिए हैं लेकिन शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम को दोनों ही मुकाबलों में आसान जीत नहीं मिली है। भारत के बल्लेबाजों को दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। वेलिंगटन में खेला गया दूसरा मैच भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ। टॉस में भी देरी हुई और फिर भारतीय पारी के दौरान भी खराब मौसम के कारण मैच रुका। भारत ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 ओवर में सात विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे और जीत के लिए टीम को सिर्फ 22 रन चाहिए थे लेकिन बारिश के कारण दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका और भारत ने डकवर्थ लुईस पद्वति से 4 रन से मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।

भारत ने लगातार दूसरा वनडे जीता भारत ने वर्षाबाधित दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47-47 ओवर के मुकाबले में 41 ओवर में सभी विकेट खोकर 134 रन बनाए, इसके जवाब में भारत ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में भारत को 21 ओवरों में 22 रन की जरूरत थी। हालांकि बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका और भारत को डीआरएस के आधार पर चार रन से जीत मिली।

135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को जैकब डफी ने शुरुआती झटके दिये। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (शून्य) और विराट कोहली ( सात) को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 22 रन जोड़े। नौवें ओवर में काइल जेमीसन ने रोहित शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद अक्षर पटेल (सात) चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। 20वें ओवर में जेमीसन ने श्रेयस अय्यर को आउट कर भारत को पांचवां झटका दिया। श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों में चार चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 30 रन बनाये।

इसके बाद नमन धीर (12) को साइफर्ट ने बाउंड्री पर लपका। अगले ही ओवर में जेमीसन ने अंशुल कम्बोज (एक) का शिकार कर भारत को सातवां झटका दिया। इसी ओवर के बाद बारिश शुरु हो गई। भारत ने सात विकेट पर 113 रन बना लिये है। उसे जीत के लिए 21 ओवरों में 22 रनों की दरकार थी। इसके बाद खेल दोबारा शुरु नहीं हाे सका।डीएलएस के हिसाब से इस समय पार स्कोर 109 रन था और भारत को डीएलएस पद्धति के जरिए चार रनों से जीत दे दी गई।

भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 41 ओवरों में 134 रन के स्कोर पर समेट दिया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को आकिब नबी ने शुरुआती झटके दिये। उन्होंने पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट (शून्य) और फिर पांचवें ओवर में विल यंग (छह) को आउट किया। हेनरी निकोल्स (11) को अंशुल कम्बोज ने बोल्ड आउट किया। 20वें ओवर में बराड़ ने टॉम लेथम (सात) और ग्लेन फिलिप्स (शून्य) का शिकार कर लिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान मिशेल सैंटनर ने डैरिल मिशेल के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट लिए 59 रनों की साझेदारी हुई। 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने डेरिल मिचेल (55) को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। अगले ही ओवर में बराड़ ने सैंटनर (31) का शिकार कर लिया। डेरिल मिचेल ने अपनी 55 रनों की संघर्षपूर्ण पारी में 104 गेंदों का सामना किया और चार चौके तथा दो छक्के उड़ाये। सैंटनर ने 38 गेंदों दो छक्के और एक चौका लगाते हुए 31 रन बनाये। 39वें ओवर में अक्षर ने काइल जेमीसन (सात) को बोल्ड कर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। नेथन स्मिथ (तीन) का बराड़ ने शिकार किया। 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर कंबोज ने ब्लेयर टिकनर (दो) को बोल्ड कर 134 रनों पर न्यूजीलैंड की पारी का अंत कर दिया।

भारत ने पहला वनडे 5 विकेट से जीता भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 5 विकेट से मात दी थी। ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 56 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हराया। भारत टीम के स्टार बल्लेबाज कोहली को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि कंबोज को उनकी अनुशासित गेंदबाजी 22 रन देकर दो विकेट के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला था। न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 40.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 185 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारतीय टीम को बारिश के कारण बदला हुआ टारगेट मिला, भारत ने 22.4 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

ऑकलैंड में 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर में काइल जैमीसन ने रोहित शर्मा को आउट किया। इसके बाद विराट कोहली ने कप्तान गिल के साथ पारी को संभाला। बारिश के कारण 11वें ओवर में पहली बार खेला रोका गया। उस समय भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 50 से अधिक रन बना लिया था। दूसरी बार जब खेल शुरु हुआ तो भारत को 40 ओवरों में 167 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके बाद एक फिर बारिश शुरु होने पर खेल रोका गया। खेल दोबारा शुरु होन पर भारत को 32 ओवरों में 143 रनों का नया संशोधित लक्ष्य दिया गया। दोनों बल्लेबाजों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर रन बटोरे। इस दौरान विराट कोहली ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना 80वां अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर नेथन स्मिथ ने शुभमन गिल को अपना शिकार बना लिया। शुभमन गिल ने 56 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 37 रन बनाये।

अगले ही ओवर में जेकब डफी ने विराट कोहली को आउट कर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 74 रनों की पारी खेली। इसी ओवर में डफी ने अक्षर पटेल को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेजकर भारतीय खेमे में हलचल मचा दी। इसके बाद जब भारत को जीत के लिए मात्र सात रनों की जरूरत थी डफी ने श्रेयस अय्यर (15) को आउट कर भारत का पांचवां झटका दिया। इस दौरान श्रेयस ने 13 गेंदों का सामना किया और एक चौका और एक छक्का जड़ा। 23वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने चौका लगाकर स्कोर पांच विकेट पर 143 रन कर भारत को पांच विकेट से जीत दिला दी। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी ने तीन विकेट लिये। नेथन स्मिथ और काइल जेमीसन को एक-एक विकेट मिला।