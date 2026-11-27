IND vs NZ Highlights 2nd Test Day 1- भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट का पहला दिन मेजबानों के नाम रहा। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बनाए। टॉम लैथम के बाद टॉम ब्लंडल ने फिफ्टी ठोकी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बोर्ड पर लगाए। दिन के दूसरे सेशन में लड़खड़ाने के बाद मेजबानों ने जोरदार वापसी की है। अभी तक कीवी कप्तान टॉम लैथम, जो पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए थे, और टॉम ब्लंडल ने अर्धशतक जड़ा। पांचवें विकेट के लिए ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स ने 62 रनों की साझेदारी की और न्यूजीलैंड की मैच में वापसी कराई। दोनों ही बल्लेबाज दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद रहे। ब्लंडल 53 तो फिलिप्स 36 रन बनाकर नाबाद है।

न्यूजीलैंड की दमदार थी शुरुआत टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। लंच ब्रेक से ठीक पहले आखिरी गेंद पर गुरनूर बराड़ ने कॉन्वे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। गुरनूर ने वनडे सीरीज में खूब धमाल मचाया था, उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टेस्ट टी में जगह मिली और आज उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया।

दूसरा सेशन रहा भारत के नाम न्यूजीलैंड ने दूसरे सेशन की शुरुआत भी अच्छी की थी। टॉम लैथम ने अपनी फिफ्टी पूरी की। वह ब्रेंडन मैकुलम को पछाड़ा न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। साथ ही उन्होंने WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन को पछाड़ नंबर-1 की पोजिशन हासिल की। हालांकि 59 के निजी स्कोर पर उनकी पारी का अंत आकाशदीप ने दिया। इस विकेट के बाद भारत ने जोरदार वापसी की। 110 रन पर ही भारत ने कीवी टीम को बैक टू बैक तीन झटके दिए। आकाशदीप के बाद गेंदबाजी में अंशुल कंबोज चमके, जिन्होंने पिछले मैच के शतकवीर हेनरी निकल्स को आउट किया। इसके बाद आकाश ने रचिन रवींद्र को अपना शिकार बनाया।

तीसरा सेशन में फिर न्यूजीलैंड ने की वापसी ऐसा लग रहा था कि भारत तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड को समेट देगा। हालांकि इस बार भी ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर खूंटा गाढ़कर खड़े हो गए। उन्होंने टॉम ब्लंडल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। इस सेशन में भारत को एकमात्र सफलता वॉशिंगटन सुंदर ने डेरिल मिचेल को आउट करके दिलाई। दिन का खेल खत्म होते-होते ब्लंडल ने अपने 50वें टेस्ट में फिफ्टी पूरी की।