IND vs NZ 2nd Test: क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी के बाद न्यूजीलैंड के पास 110 रनों की बढ़त है। हेगले ओवल के मैदान पर आज तक 300 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया मेजबानों को दूसरी पारी में 190 रन के अंदर समेटना चाहेगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया पहली पारी के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी शुभमन गिल की टीम ने मेजबानों को 356 रनों पर समेटा। हालांकि भारत के पास न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकने का मौका था, क्योंकि एक समय पर उनका स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन था, मगर टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स की पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने यह स्कोर खड़ा कियाा। इस स्कोर के सामने टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए, ध्रुव जुरेल अपने तीसरे टेस्ट शतक से मात्र 12 रन से चूके। उन्होंने इस पारी में 88 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजी भी लड़खड़ा गई थी। 116 के स्कोर पर भारत 6 विकेट खो चुका था। जुरेल ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर पहले फॉलोऑन को टाला और फिर भारत को इस स्कोर तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि भारत मैच जीतने के लिए इस टेस्ट मैच में कितना टारगेट चेज करना चाहेगा।

हेगले ओवर में आज तक चेज नहीं हुआ 300 रन का टारगेट क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान का अगर इतिहास उठाकर देखें तो यहां आज तक कोई टीम 300 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई है। भारत पहली पारी के बाद 110 रनों से पिछड़ रहा है। ऐसे में टीम इंडिया को अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं लेना है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड को 300 रनों की लीड लेने से रोकना होगा। इसके मतलब है कि टीम इंडिया चाहेगी कि वह मेजबानों को दूसरी पारी में 190 रनों से पहले समेटे। अब जानते हैं कि इस मैदान पर चौथी पारी में कितना बड़ा स्कोर चेज किया गया है-

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ हेगले ओवल मैदान पर चौथी पारी में सबसे बड़ा 285 रनों का टारगेट चेज किया है। यह कारनामा उन्होंने 3 साल पहले 2023 में किया था।

वहीं मेहमान टीम द्वारा इस मैदान पर चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट 279 रनों का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। दूसरे टेस्ट में कैसे भारत टाल सकता है हार? न्यूजीलैंड की नजरें यहां से चौथे दिन कम से कम दो और सेशन बल्लेबाजी करने पर होगी। कीवी टीम चाहेगी कि वह चौथे दिन टी-ब्रेक से पहले भारतीय पारी को घोषित करें ताकि उन्हें 4 से 5 सेशन भारतीय पारी को समेटने के लिए मिले। अगर कीवी टीम इतनी देरी बैटिंग करने में कामयाब रहती है तो वह निश्चित रूप से लीड 300 पार रन की हासिल कर लेगी। ऐसे में भारत की नजरें मैच जीतने से ज्यादा ड्रॉ पर होगी।

टीम इंडिया को इसके बाद न्यूजीलैंड जैसा धैर्य दिखाना होगा जो मेजबान टीम ने सीरीज के पहले मैच में दिखाया था। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने उस मैच में शानदार बैटिंग करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया था।