6,4,6,1,6,4, टीम इंडिया की पारी के 10वें ओवर में गजब ड्रामा, श्रेयस का कैच भी छूटा और 27 रन भी बने
भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी के 10वें ओवर में जमकर रन बटोरे। इस ओवर में श्रेयस का कैच भी छूटा। किशन और श्रेयस ने ब्रेसवेल के ओवर में कुल 27 रन बनाए।
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम को दमदार शुरुआत नहीं दिला सके और पावरप्ले में सस्ते में पवेलियन लौट गए। सलामी बल्लेबाजों का विकेट जल्दी गंवाने के बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ाया। दो विकेट गिरने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने हर ओवर में बाउंड्री लगाई और 10वें ओवर में ब्रेसवेल के खिलाफ जमकर रन बटोरे।
भारतीय पारी के 10वें ओवर में बने 27 रन
टीम इंडिया के 10वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने गेंदबाजी की। उनकी पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर चौका मारा और फिर तीसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेजा। शुरुआती तीन गेंद में ही ब्रेसवेल ने 16 रन लुटा दिए थे। हालांकि चौथी गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट करने का मौका बनाया था लेकिन टिकनर ने शार्ट फाइन पर उनका कैच छोड़ दिया। इसके बाद ईशान किशन ने पांचवीं गेंद पर बेहतरीन छक्का मारा। अंतिम गेंद पर किशन ने चौका लगाकर ब्रेसवेल के ओवर को काफी महंगा बना दिया। उन्होंने इस ओवर में 27 रन लुटाए।
भारत ने 5वें मैच में बनाए 191 रन
भारत ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को आठ विकेट पर 191 रन बनाए। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 61, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 और नमन धीर ने 33 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से एडम मिल्ने ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर ने दो-दो विकेट हासिल किए। भारत पांच मैच की सीरीज में अभी 3-1 से आगे चल रहा है।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। अभिषेक दो गेंद में एक रन ही बना पाए। संजू ने 10 गेंद में 4 रन बनाए। इसके बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 93 रन की साझेदारी हुई। ईशान 32 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और इतने ही छक्के लगाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में 50 रन की पारी खेली। श्रेयस ने तीन चौके और चार छक्के लगाए। तिलक वर्मा 8 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर ने 23 गेंद में 33 और नीतीश ने 17 गेंद में 22 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने चार विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी