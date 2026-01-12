शुभमन गिल कैसे कप्तान हैं? हर्षित राणा ने दिया बेबाक बयान, बोले- कोई फैसला लेना होता है तो...

संक्षेप: India vs New Zealand: हर्षित राणा ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे में गेंद और बल्ले से छाप छोड़ी। तेज गेंदबाज ने रोमांचक जीत के बाद शुभमन गिल कैसे कप्तान हैं?

तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ की है। उन्होंने 26 वर्षीय गिल को फ्री और अग्रेसिव कप्तान करार दिया। उन्होंने कहा कि गिल किसी फैसले को लेकर बहुत स्पष्ट रहते हैं। गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने वडोदरा में 301 का टारगेट 49 ओवर में चेज किया। हर्षित ने मैच में गेंद और बल्ले से छाप छोड़ी। उन्होंने दो विकेट चटकाने के अलावा 23 गेंदों में 29 रनों की अहम पारी खेली। हर्षित ने दो चौके और एक छक्का जमाया। वहीं, गिल के बल्ले से अर्धशतक (56) निकला।

'गिल को कोई फैसला लेना होता है तो...' 24 वर्षीय हर्षित ने पहले वनडे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरे हिसाब से वह फ्री और अग्रेसिव कप्तान हैं। अगर उन्हें कोई फैसला लेना होता है तो वह पहले से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर स्ट्रेस नहीं लेते। वह प्रेशर में भी शांत रहते हैं।" गिल साथी खिलाड़ियों को मैदान पर खुद को एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। कप्तान की यह बात हर्षित को काफी पसंद है। उन्होंने कहा, “मुझे पर्सनली यह बात पसंद है। वह फ्री कप्तान हैं। वहखिलाड़ियों को मैदान पर वो करने की आजादी देते हैं, जो वे करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे अच्छी खासियत में से एक है, जो मुझे पसंद है।”