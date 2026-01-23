हर्षित राणा के आते ही कांपने लगते हैं इस कीवी बल्लेबाज के पांव; लगातार चौथी बार बनाया अपना शिकार
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और खुद को ऑलराउंडर के रूप में लगातार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हर्षित राणा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे के लिए काल बन गए हैं। हर्षित राणा की लहराती हुई तेज गेंदबाजी के सामने कैसे बैटिंग करनी है ऐसा लगता है कॉनवे भूल जाते हैं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि पिछली 5 पारियों में हर्षित ने चार बार उन्हें सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाया है।
जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान हर्षित राणा कॉनवे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, जिन्होंने लगातार पांच मैचों (वनडे और टी-20 मिलाकर) में चौथी बार कॉनवे को अपना शिकार बनाया है। एक तरफ जहां हर्षित राणा का वनडे सीरीज में कॉनवे को लेकर पूरा दबदबा दिखा, वहीं वे टी-20 सीरीज में भी अब उनके पीछे पड़ गए हैं। पहले टी-20 में हर्षित राणा टीम का हिस्सा नहीं थे, वरना यह भी हो सकता था कि उस दिन भी अर्शदीप की जगह हर्षित ही कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखा रहे होते।
हर्षित राणा और डेवोन कॉनवे के बीच इस प्रतिद्वंद्विता के आंकड़े
हर्षित राणा ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों में डेवोन कॉनवे को आउट किया।
◦ पहला वनडे (वड़ोदरा): राणा ने कॉनवे को 56 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड किया था।
◦ दूसरा वनडे (राजकोट): हर्षित राणा ने एक बार फिर कॉनवे (16 रन) को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई थी।
◦ तीसरा वनडे (इन्दौर): इस मैच में राणा ने अपनी पहली ही गेंद पर कॉनवे (5 रन) को आउट कर उन्हें सीरीज में लगातार तीसरी बार अपना शिकार बनाया।
टी-20 सीरीज का हाल: हर्षित राणा पहले टी-20 मैच (नागपुर) में टीम का हिस्सा नहीं थे और उस मैच में कॉनवे अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हुए थे। हालांकि, रायपुर में खेले जा रहे दूसरे टी-20 मैच में हर्षित राणा की वापसी हुई, जहां उन्होंने एक बार फिर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका दिया। हर्षित राणा की गति और सटीक लाइन-लेंथ के सामने कॉनवे संघर्ष करते नजर आए हैं, खासकर वनडे सीरीज में जहां राणा ने उन्हें दो बार बोल्ड और एक बार कैच आउट किया और टी-20 में भी उनका जलवा बरकरार है।