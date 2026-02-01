Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Hardik Pandya creates history becomes 1st player to Score 1000 T20I runs in Death Overs MS Dhoni Virat Kohli
हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, बने ‘डेथ ओवर्स’ के किंग; ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, बने ‘डेथ ओवर्स’ के किंग; ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 42 रन बनाए। इन 42 रनों के साथ वह टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स के किंग बनने में कामयाब रहे।

Feb 01, 2026 09:53 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में 42 रनों की धुआंधार पारी खेल इतिहास रच दिया है। पांड्या ने यह 42 रन मात्र 17 गेंदों पर बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 गगनचुंबी छ्क्के लगाए। पांड्या का स्ट्राइक रेट इस दौरान 247.06 का रहा। पांड्या का यह फिनिशर अंदाज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस धमाकेदार पारी के साथ हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स के किंग बनने में कामयाब रहे। जी हां, हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में डेथ ओवर्स में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:भारत को कैसे मिलेगा U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट? पाक का मामला गड़बड़ है

डेथओवर्स में सर्वाधिक T20I रन (SR)

1030 - हार्दिक पांड्या (186.93)*

986 - डेविड मिलर (179.92)

973 - मोहम्मद नबी (190.41)

856 - एमएस धोनी (160.60)

838 - नजीबुल्लाह जादरान (199.04)

822 - दासुन शनाका (165.72)

777 - विराट कोहली (198.21)

748 - महमूदुल्लाह (152.65)

ये भी पढ़ें:IND vs NZ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन और विकेट; अभिषेक-ईशान से आगे ये खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में उस समय बल्लेबाजी करने आए, जब 14.3 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन थी। उम्मीद थी कि भारत 250 के स्कोर तक पहुंच जाएगा, मगर हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसके बाद टीम इंडिया 20 ओवर में 271 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।

भारत के लिए इस मैच में ईशान किशन ने शतक जड़ते हुए 103 रनों की पारी खेली, वहीं सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर 63 रन बनाए।

272 रनों के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड की टीम 225 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने मैच को 46 रनों से अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 5 मैच की इस सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Hardik Pandya IND vs NZ
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |