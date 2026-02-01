हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, बने ‘डेथ ओवर्स’ के किंग; ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

संक्षेप: हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 42 रन बनाए। इन 42 रनों के साथ वह टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स के किंग बनने में कामयाब रहे।

हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में 42 रनों की धुआंधार पारी खेल इतिहास रच दिया है। पांड्या ने यह 42 रन मात्र 17 गेंदों पर बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 गगनचुंबी छ्क्के लगाए। पांड्या का स्ट्राइक रेट इस दौरान 247.06 का रहा। पांड्या का यह फिनिशर अंदाज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस धमाकेदार पारी के साथ हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स के किंग बनने में कामयाब रहे। जी हां, हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में डेथ ओवर्स में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

डेथओवर्स में सर्वाधिक T20I रन (SR) 1030 - हार्दिक पांड्या (186.93)*

986 - डेविड मिलर (179.92)

973 - मोहम्मद नबी (190.41)

856 - एमएस धोनी (160.60)

838 - नजीबुल्लाह जादरान (199.04)

822 - दासुन शनाका (165.72)

777 - विराट कोहली (198.21)

748 - महमूदुल्लाह (152.65)

हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में उस समय बल्लेबाजी करने आए, जब 14.3 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन थी। उम्मीद थी कि भारत 250 के स्कोर तक पहुंच जाएगा, मगर हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसके बाद टीम इंडिया 20 ओवर में 271 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।

भारत के लिए इस मैच में ईशान किशन ने शतक जड़ते हुए 103 रनों की पारी खेली, वहीं सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर 63 रन बनाए।