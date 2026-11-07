न्यूजीलैंड के खिलाफ चमके भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़, 4 विकेट लेकर जीता प्लेयर ऑफ द मैच
गुरनूर बराड़ ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 बल्लेबाजों को आउट किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।
भारतीय टीम ने वेलिंगटन में बारिश से प्रभावित वनडे में शनिवार को न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हराया। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों को छोटे टारगेट को चेज करने में काफी मुश्किलें आईं। बारिश के कारण खेल रुकने तक टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड टारगेट को डिफेंड करने के काफी करीब है। हालांकि बारिश के आने पर डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर भारत को 109 रन की जरूरत थी और टीम ने 26 ओवर में सात विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। ऐसे में भारत को डीएलएस पद्धति के जरिए चार रनों से जीत दे दी गई। अब भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है । तीसरा मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।
गुरनूर बराड़ ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शनिवार को वेलिंगटन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने इसके साथ ही एक खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जो न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भारतीय तेज गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, कप्तान मिचेल सैंटनर और कप्तान नाथन स्मिथ को आउट किया। न्यूजीलैंड में भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम है, जिन्होंने 2003 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 रन देकर 4 विकेट लिए थे।
भारतीय तेज गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन
आकिब नबी ने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिये, जबकि अंशुल कम्बोज ने आठ ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाये । वहीं बराड़ ने दस ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जो उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है । उन्होंने शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल करके मेजबान मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। अर्शदीप सिंह ने सात ओवर में 16 रन दिये लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली। उन्होंने हालांकि बेहद अनुशासित और सटीक गेंदबाजी करके दबाव बनाया । भारतीय गेंदबाजों ने 176 डॉट गेंदें फेंकी ।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड को 134 रन पर रोकने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। गिल ने कहा, ''आखिरकार हमारे लिए जीत हासिल करना ही महत्वपूर्ण है। बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। जब हमने उन्हें 134 रन पर आउट किया तो मुझे लगा था कि लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में जीत हासिल करके खुश हूं। ‘’ कप्तान ने बराड़ के प्रदर्शन और प्रगति पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस युवा तेज गेंदबाज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन निरंतरता हासिल करने के लिए उसे और अनुभव की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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