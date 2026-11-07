वर्ल्ड कप 2027 की रेस में आगे निकले गुरनूर बराड़, न्यूजीलैंड में घातक गेंदबाजी से मचाया गदर

गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर शानदार प्रदर्शन करके आगामी वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की योजनाओं में जगह बनाने की उनकी दावेदारी मजबूत कर दी है।

भारत के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने स्वीकार किया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उनकी गेंदों पर काफी रन बनना उनके लिए थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने इन नाकामियों से सबक लेकर न्यूजीलैंड में जोरदार वापसी की। उनके इस प्रदर्शन ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं में जगह बनाने की उनकी दावेदारी मजबूत कर दी है। छब्बीस वर्षीय बराड़ ने पहले दो वनडे में सात विकेट हासिल किए हैं। इसमें शनिवार को बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की डकवर्थ-लुईस पद्धति से चार रन की जीत में 30 रन देकर चार विकेट लेना भी शामिल है। वह 10.57 के औसत से सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

गेंदबाज के लिए रन पड़ना अच्छी बात नहीं बराड़ ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ''लॉर्ड्स और गुवाहाटी में खेले गए मैच की बात करें तो जाहिर है कि किसी गेंदबाज के लिए रन पड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अहम यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं और किस तरह वापसी करते हैं। '' उन्होंने कहा, ''यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन इससे ज्यादा मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर कर सकता हूं। इससे मुझे काफी मदद मिली। ''

बराड़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सात विकेट लेकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच में चार विकेट हासिल किए, हालांकि इस दौरान वह कुछ महंगे भी साबित हुए। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने गुवाहाटी में 96 रन देकर दो विकेट लिए, तिरुवनंतपुरम में 60 रन देने के बावजूद उन्हें कोई विकेट नहीं मिला जबकि मुल्लांपुर में उन्होंने 64 रन देकर एक विकेट हासिल किया।

हालांकि, टीम ने उन पर भरोसा बनाए रखा और बराड़ ने न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिचों पर शानदार प्रदर्शन करके इस भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन, खासकर मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के समर्थन ने उन्हें मुश्किल दौर से उबरने में मदद की।

अपनी ताकत पर भरोसा रखो बराड़ ने कहा, ''हर खिलाड़ी के लिए टीम का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहां सभी को यह समर्थन मिल रहा है। टीम का माहौल बहुत अच्छा है। भारत में पिचें सपाट थीं, लेकिन हमें अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करनी थी। वहां भी उन्होंने हमारा समर्थन किया और बताया कि जितना अधिक आप सही लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे।''