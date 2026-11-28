सिर्फ एक टेस्ट खेलने वाले गुरनूर बरार की चाहत, कहा- डेल स्टेन की तरह टेस्ट क्रिकेट में छा जाना चाहता हूं
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने कहा है कि उन्हें डेल स्टेन की गेंदबाजी देखना काफी पसंद था और वह टेस्ट क्रिकेट में स्टेन की तरह ही हावी होना चाहते हैं।
भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने क्राइस्टचर्च में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट डेब्यू पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय 'रेड-बॉल' विकेट लेने के बाद, अपने बचपन के आदर्श डेल स्टेन की तरह टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने का लक्ष्य रखा है। तेज गेंदबाज गुरनूर बरार न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती में टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे लेकिन उन्हें सीरीज से पहले भारतीय टीम में शामिल किया गया, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज कर दिया गया क्योंकि सीरीज में तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिचें मिलने की उम्मीद है।
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी टेस्ट कैप हासिल की। उन्होंने हेगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन डेवोन कॉनवे को आउट किया। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए, बरार ने भारत के लिए सबसे लंबे प्रारूप (टेस्ट क्रिकेट) में खेलने के अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "भारत के लिए टेस्ट मैच खेलना एक बहुत ही शानदार एहसास है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं टीम इंडिया का हिस्सा हूं।" बरार ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें यह बहुत पसंद था कि कैसे स्टेन टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखते थे, और वह भी अपने करियर में उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरार ने कहा, "डेल स्टेन। मुझे डेल स्टेन की गेंदबाजी देखना बहुत पसंद था, जिस तरह से वह टेस्ट क्रिकेट में हावी रहते थे। मैं भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता हूं।"
डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की, जो मौजूदा टेस्ट में भारत की कमान संभाल रहे हैं। भारतीय कप्तान के साथ गहरी दोस्ती रखने वाले बरार ने कहा कि गिल का समर्थन गेंदबाजों को अपनी योजनाओं को लागू करने की पूरी आज़ादी देता है। उन्होंने कहा, “वह बहुत ही सहयोगी और अच्छे कप्तान हैं। वह हमेशा गेंदबाज़ों का समर्थन करते हैं, जिससे हमें अपनी मर्जी से खेलने की छूट मिलती है। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है।”
बरार को अपना पहला टेस्ट विकेट तब मिला जब उन्होंने पहले दिन डेवोन कॉनवे को पगबाधा आउट किया, जिससे उनके टेस्ट करियर की एक यादगार शुरुआत हुई। तेज गेंदबाज ने कहा कि यह पहला विकेट उनके लिए बहुत खास था और वह मैच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपने विकेटों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "जाहिर है, अपना पहला विकेट लेना एक खास अहसास है। यह एक यादगार पल है। इसलिए मैं और विकेट लेना चाहता हूं, देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है।"
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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